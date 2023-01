“La Ley no entiende de cargos públicos; es pareja para todos”: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, expresó una postura sobre el cierre de negocios en el Centro Urbano de Chihuahua, por falta de licencia de funcionamiento; entre los cuales se clausuró la librería Sándor Márai, propiedad del ex gobernador Javier Corral Jurado, de la cual dijo, se desconocía que el vínculo con el ex mandatario estatal y que la Ley debe aplicar para todas las personas.

“Lo invitamos como a todos los demás, a que se acerque al Gobierno Municipal. Aquí no tenemos consignas, ni trabas, ni nada, para nadie. Al contrario, estamos contentos de que más negocios se aperturen en el Municipio de Chihuahua, que crezca el desarrollo económico de la ciudad, pero sí necesitamos que se respete la Ley. La Ley, no entiende de ex cargos o de cargos públicos; la Ley es pareja para todos”, afirmó Marco Bonilla.

En ese sentido, destacó que así como se les solicita a los micro empresarios que abren una empresa, un negocio, que se regularicen, pues así tiene la autoridad municipal que pedírselo a todos que lo hagan.

Añadió que desde el pasado sábado 14 de enero, el secretario del Ayuntamiento anunció el Operativo de Ordenamiento en Establecimientos del Centro, en el que se refirió a la clausura de ocho negocios dedicados a la diversión, -antros y restaurantes bares- por situaciones como la falta de licencia, la presencia de menores de edad dentro del establecimiento, y situaciones de regulación, que ordinariamente realiza la Sub dirección de Gobernación.

“Toda la semana hemos estado trabajando en recorridos rutinarios, particularmente, traemos un plan de ordenamiento de Centro Urbano, se han retirado a vendedores ambulantes, de la Plaza de Armas, y el reglamento tiene que aplicar para todos, vendedores ambulantes y establecidos”, acotó.

En ese sentido, añadió que se han cerrado negocios por falta de licencia de funcionamiento; y que el Gobierno Municipal está en la mejor disposición de apoyar a estos empresarios a que puedan abrir lo antes posible sus empresas.

“Para eso ofrecemos el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, el SARE, donde nosotros acompañamos a estos empresarios a que puedan tener todos sus documentos en regla”, agregó Bonilla Mendoza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así mismo, dijo que en el momento de la visita a la librería propiedad del ex gobernador, la autoridad municipal desconocía de quién era ese negocio, sino que se hizo una revisión rutinaria y dentro de las especificaciones del reglamento.

“Además, los inspectores menos lo van a saber, simplemente están haciendo su trabajo. Si él hubiera exhibido la licencia de funcionamiento, no hubiera sido clausurado y el negocio hubiera permanecido abierto”, finalizó.