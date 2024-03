Lamentable que Federación no quiera dar seguridad a los candidatos: Gabo Díaz

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gabriel Díaz Negrete, expresó que es lamentable que el Gobierno Federal no quiera brindar seguridad a los candidatos en este proceso electoral, negativa que se repite como todas las políticas públicas de Morena.

El panista manifestó que eso representa una tarea más que le dejarán a los gobiernos estatales, aún y cuando es responsabilidad de la Federación.

“Ellos (El Gobierno Federal) son los primeros responsables de la seguridad, ellos se habían comprometido y ahora dejan a su suerte a todos los candidatos de todos los partidos”, dijo el dirigente.

Destacó que son muchos los candidatos en todo el país, que necesitarán protección, por una situación de inseguridad que fue propiciada por el propio Gobierno Federal con la política de abrazos y no balazos para todos los criminales.

Díaz Negrete señaló que el tema de la seguridad es responsabilidad de la Federación, lo que se encuentra debidamente estipulado en la ley, incluso existía el acuerdo con el INE, y a pesar de todo la Federación de echó para atrás.

“Pero pues qué se puede esperar, no cumplen con la seguridad, no cumplen con la salud, no cumplen con la infraestructura, no cumplen con los apoyos carreteros, están buenos sólo para quitarnos el agua”, puntualizó.

Gabriel Díaz Negrete, comentó que, ante esta nueva decepción por parte del gobierno de Morena, los partidos deberán analizar la forma de atender el tema de la seguridad de sus candidatos y ver cuál será el procedimiento a seguir en caso de que se presente una situación de esa naturaleza.