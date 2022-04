Levantó Gobernación Municipal 4 actas durante la semana

La Subdirección de Gobernación Municipal de Chihuahua informó sobre los resultados de las inspecciones y recorridos del 11 al 17 de abril, cuando realizó un recorrido semanal por comercios como restaurantes- bar, cantinas, granjas y salones de eventos de distintos sectores de la ciudad para verificar que se cumplieran con los lineamientos y permisos establecidos.

Chihuahua Clausura Gobernación el estadio Rodrigo M. Quevedo durante el fin de semana

Dentro del informe, se detalló que el Departamento de Alcoholes levantó un acta, por no contar con permiso provisional, y dos actas más por no tener licencia de uso de suelo, dictamen y aforo de seguridad, en establecimientos de botella abierta. Asimismo, se levantó un acta administrativa al Estadio Almanza por no contar con permiso para venta de cerveza.

El Departamento de Comercio inspeccionó diversos establecimientos del 11 al 17 de abril, los cuales fueron: La Esperanza, Riberas, Banderas, Infonavit, Equus, Villa Juárez, Cerro De La Cruz, Revolución, División Del Norte, Las Vías, Chihuahua 2000, Industrial, La 15, Campesina, San Jorge, Vistas Cerro Grande, Tarahumara y Rosario sin encontrar novedad alguna.

También, se realizaron recorridos de revisión en diversos puntos de la ciudad y zona Centro, para supervisar las condiciones sanitarias de los puntos de venta de alimentos, y verificar que se respetaran los lugares y medidas asignadas para cada negocio, donde se aseguró la mercancía a dos vendedores de flores no autorizados.

Por último, la Subdirección de Gobernación informó que visitó ferreterías y tiendas de pinturas para verificar que cuenten con los permisos vigentes para la venta de solventes.