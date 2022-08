Liberan productores insectos benéficos para el control de plagas en cultivos

Productores de 7 municipios recibieron avispillas Trichogramma benéficos para el control de plagas, con estos insectos se destruirán los huevecillos y se evita la formación de gusanos que se comen los cultivos.

Entre los municipios beneficiados esta Meoqui, donde la alcaldesa Miriam Soto en coordinación con la Junta Local de Sanidad realizó la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Rural para el apoyo de los cintillos con insectos benéficos, ya que con este método de control no hay peligro de intoxicación para quien realice las liberaciones de las avispas, no rompen el equilibrio ecológico y no contaminan los alimentos.

Foto: Cts SDR

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Rural informó que se entregaron 64 mil 625 cintillos de una pulgada, con insectos benéficos de la variedad Trinchogramma en los municipios de Meoqui, Saucillo, Camargo, La Cruz, Julimes, Delicias y Ojinaga. El municipio de Meoqui recibió 27 mil cintillos que beneficiaran a nogaleros y productores de la zona.

Entre los beneficios de estos insectos benéficos está que ayudan a disminuir el uso de insecticidas, al alternarse con las liberaciones del parásito, indicó Arturo Zubia Fernández, jefe del Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, quien en coordinación el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chihuahua realizaron la entrega a algunos productores.

Foto: Cts SDR

Se informó que las avispillas del género Trichogramma son uno de los grupos más estudiados como controles biológicos de plagas de cultivos, es un insecto parasitan los huevos de varias especies de insectos plaga; mide entre medio y un milímetro de longitud, de color oscuro hasta amarillo claro. Las avispillas hembras ponen sus huevos dentro de los huevos de otros insectos y sus larvas consumen el embrión.

Se ha comprobado que el Trichogramma, es el más más conocido y utilizado método de control biológico entre que los que se han criado y liberado en programas, ya que parasita a más que 200 especies de insectos plaga, específicamente de Lepidópteros, entre los cuales se encuentran las plagas más destructoras en los cultivos de algodón, maíz, sorgo, nogal, por mencionar algunos.

Las dosis de liberación van entre 50 a 200 pulgadas cuadradas en frecuencias semanales, quincenales o mensuales, de acuerdo a la plaga y al cultivo. Con esta entrega se cubren más de 3 mil hectáreas de distintos cultivos.