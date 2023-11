Llama Congreso a comparecer a FEM y SSPE por crimen contra Karina Rubio

El Congreso del Estado aprobó una serie de exhortos presentados por las diputadas de Morena por medio de los cuales se busca esclarecer el crimen de la activista, Karina Rubio Domínguez, cuyo cuerpo fue encontrado la madrugada de este miércoles; particularmente la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM).

María Antonieta Pérez recordó que apenas este martes presentó un exhorto, el cual fue aprobado, para exigir a las autoridades celeridad en la búsqueda de la activista, quien desapareció el pasado 16 de noviembre, así como un aumento al presupuesto a la FEM a fin de que tengan mayores herramientas que permitan localizar con vida a las mujeres desaparecidas.

En esta ocasión y ante la muerte de Rubio Domínguez, precisó que, ante los datos duros que se tienen de los feminicidios en la entidad, es menester mandar llamar a la titular de la FEM, Wendy Chávez, pues aseveró que todo indica que se tiene un 99 por ciento de impunidad en las carpetas de delitos en razón de género.

En sus respectivas exposiciones de motivos, Pérez Reyes y Leticia Ortega señalaron la falta de efectividad que ha tenido la Plataforma Centinela, la cual no ha logrado captar información relevante que ayude a reducir los índices de violencia en contra de las mujeres y tampoco otorgar datos relevantes para las carpetas de investigación para los cientos de feminicidios que se comenten en la entidad.

“Es indignante para todas nosotras, para nuestra sociedad, para cada una de las mujeres que habitamos en este Estado, ver cómo nos siguen desapareciendo y asesinando. No basta la legislación que tengamos, no basta que aquí hablemos de los derechos de las mujeres si las autoridades no hacen su trabajo”, acusó Ortega Máynez.

Ante los 220 feminicidios que se tienen registrados en este año en la entidad, es que llamó a que se fortalezcan las investigaciones a fin de que se logre una verdadera justicia en los casos cometidos y prevenir que se sigan presentando estos delitos.

Por su parte, la también morenista, Magdalena Rentería envió una serie de preguntas a diversas autoridades estatales a fin de que se esclarezca el tema de la Plataforma y la Torre Centinela, pues secundó a sus compañeras en que este proyecto se planteó por la mandataria estatal como una herramienta que permita disminuir la inseguridad, pero particularmente la violencia de género.

Al no haberse cumplido con los tiempos y los objetivos para echar a andar en su totalidad la plataforma y al mantenerse Chihuahua en los primeros lugares en los delitos contra la mujer, acusó a las autoridades de ser responsables indirectos de los asesinatos que se registran.

Por su parte, la titular del Congreso del Estado solicitó al inicio de la sesión ordinaria guardar un minuto de silencio en honor de la activista como una muestra de solidaridad y respeto a los deudos de Karina Rubio.