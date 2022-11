Llaman autoridades a ser precavidos con compras digitales por el Buen Fin

Debido a las ofertas que las tiendas electrónicas y plataformas digitales han puesto por el Buen Fin, las autoridades estatales pidieron a la ciudadanía ser precavidos al momento de comprar por internet y emitió diversas recomendaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a través de la Policía Cibernética, emitió una serie de recomendaciones a la población, para realizar compras seguras y evitar ser víctima de estafas o fraudes durante el “Buen Fin”.

La edición 2022 de este programa de descuentos se aplicará en el país del miércoles 10 al martes 16 de noviembre, donde el sector comercio realiza diversas ofertas a los consumidores en la víspera de la temporada navideña.

Con la finalidad de proteger el patrimonio familiar, la instancia exhortó a la ciudadanía a evitar el exceso en sus gastos y analizar a profundidad las ofertas, además de comparar precios y calidad de productos en distintos establecimientos o páginas web antes de adquirirlos.

Al realizar compras en línea es importante que verificar que los sitios no sean fraudulentos, sus políticas de devoluciones y reembolsos y no pagar anticipos o depósitos en caso de que en los datos bancarios, no se visualice la razón social de la empresa.

La Policía Cibernética llamó además a no compartir datos personales, comprar solo en sitios conocidos y asegurarse de que aparezca un candado verde en la parte superior del navegador, para saber si se trata de un portal seguro.

En caso de ser víctima de algún delito cibernético, requerir ayuda o asesoría, comunicarse a la Unidad de Policía Cibernética al teléfono: (614) 4293300, extensión 10955.