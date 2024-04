Los morenistas no podemos abandonar el territorio de Chihuahua: Andrea Chávez

La candidata a senadora por la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Andrea Chávez Treviño, precisó que los morenistas no pueden abandonar el territorio, sino que deben mantenerse atendiendo a la gente a la que juraron proteger y defender.

Esto, lo comentó en el municipio de Ojinaga, en donde acompañó a Jorge Cordero, aspirante a la presidencia municipal de dicha localidad en su arranque de campaña, de quien refirió que representa una oportunidad para que los habitantes puedan acceder a más apoyos.

En ese sentido, les dejó en claro a los pobladores que en ella te dejan igualmente una mano amiga para luchar por que todos puedan acceder a sus derechos y logren salir adelante tanto en lo personal como en la comunidad.

Y es que recordó y lamentó que Ojinaga es uno de los municipios más abandonados por el Gobierno del Estado de Chihuahua, motivo por el cual les ofrecen un cambio con la Cuarta Transformación para que puedan desarrollarse.

Es por ello que entre las propuestas que enunció está la suscripción de IMSS Bienestar para que haya acceso universal y gratuito a los servicios médicos, establecer una pensión para las personas con discapacidad y que se disminuya la edad, en el caso de las mujeres, para que accedan a la pensión de adultos mayores desde los 60 años de edad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Coalición Sigamos Haciendo Historia

Resaltó que las entradas a los países tienen que ser las ciudades más bonitas pues así se invita a las demás personas a que vacacionen en las regiones y fomenten el turismo generando una derrama económica, por lo que se comprometió a trabajar especialmente por Ojinaga y Juárez.

Respecto al candidato a diputado federal, Miguel Rubio, Chávez indicó que ganará el distrito cinco gracias a la experiencia, madurez, honestidad y al ejemplo de lucha que ha demostrado el morenista.

“A mí también me gustan las rancheritas, pero no se trata de cantar bonito. Se trata de saber gobernar, de saber tomar decisiones. No nos vuelven a engañar cantando, hay que demostrar resultados” señaló la juarense respecto al contrincante de Rubio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Para respaldar al candidato la diputación local del distrito 11, Ariel Fernández, Andrea Chávez puntualizó que de ganar dos distritos locales más de los que ya tiene Morena, se le quitaría la mayoría al PRIAN en Chihuahua, y con ello se podrá decidir a dónde se destinan los 100 mil millones de pesos con los que cuenta el Estado.