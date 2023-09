¡Maestro luchando también está enseñando! Marchan para exigir distribución de libros

Al grito de ¡Maestro luchando también está enseñando! y ¡lLa educación no se vende, se ama y se defiende! Arrancó la marcha de dignidad y protesta para la entrega y liberación inmediata de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

El orador señaló que la gobernadora tiene secuestrados los libros, privando a los niños de este recurso didáctico que permite el trabajo dentro de las aulas.

Durante la marcha dejaron claro que si no hay libros para el pueblo, no habrá paz para el gobierno, ya que están trabajando los planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana y los materiales que les proporcionó la Secretaría de Educación y Deporte no coadyuva al objetivo de la educación.

“Maru escucha, el magisterio está en la lucha”, “La educación no se politiza”, “Pueblo disculpa no queremos molestar pero este gobierno nos obliga a protestar” y “Alumno aguanta, tu maestro se levanta”, eran algunas de las consignas que lanzaban los participantes a la marcha, quienes provienen de diversas zonas escolares y delegaciones de la entidad, entre ellos Guerrero, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Aldama, Chihuahua.

El numeroso contingente también portaba algunas pancartas donde se podía leer: “Más libros de texto, menos folletos”, así como “Un buen libro no es el que piensa por ti, sino el que te enseña a pensar”.

A los marchantes también se unieron niñas, niños y adolescentes quienes portaban su pancarta en exigencia de la entrega de sus libros.

El contingente es custodiado por unidades de vialidad y apoyo de Cruz Roja y Urge.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!