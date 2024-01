María Barragán y otras siete familias en Balleza estrenan casa con "Juntos por tu Vivienda"

El programa "Juntos por tu Vivienda", operado por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) en colaboración con los ayuntamientos, ha transformado la vida de María Barragán y su hija, así como de otras siete familias en Balleza, gracias a la entrega de nuevas viviendas.

María y su hija experimentaron un cambio significativo al dejar atrás una vivienda con limitaciones, constreñida a un cuarto y una cocina, que dificultaba sus actividades diarias, especialmente considerando la salud delicada de la hija. La nueva casa brinda más espacio y confort, resguardándolas mejor de las inclemencias climáticas.

"Mi hija está enferma, no puede caminar. Me cambió la vida. Esta casa está mejor y va a ayudar mucho a mi hija, porque casi no va a hacer frío", expresó María, agradecida con el Gobierno del Estado y la gobernadora Maru Campos por esta oportunidad de acceder a un hogar totalmente distinto y más adecuado para sus necesidades.

El programa benefició a ocho personas en Balleza con viviendas construidas con materiales térmicos de la región, utilizando BTC (bloque de tierra comprimido) elaborado por las máquinas adoberas de la Coesvi.

La inversión total ascendió a 8 millones de pesos, proporcionando hogares más seguros y cómodos a familias necesitadas.

Además de las viviendas, durante el 2023, la Coesvi entregó 14 créditos de materiales en el municipio, proporcionando elementos como cemento, láminas, polines, tinacos, boilers y cerámica a 14 habitantes.

Estos recursos fueron destinados a la construcción o ampliación de viviendas, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de más familias en Balleza.