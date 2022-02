Maru Baeza no fue cesada, será reubicada: gobernadora

Tras darse a conocer de manera extraoficial el cese de funciones de la coordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, María Eugenia Baeza, la gobernadora María Eugenia Campos, negó que la funcionaria fuera a ser cesada y en su lugar, mencionó que será reubicada.

“No es un cese, la vamos a reubicar en otra área para que pueda desarrollar más sus capacidades, sus habilidades, la queremos mucho a Maru”, subrayó Campos Galván.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo estatal, confirmó que, en la coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, llegará Tania Rojas, quien ha trabajado en el equipo de Campos Galván, desde la administración pública municipal.

María Eugenia Baeza, fue candidata de Redes Sociales Progresistas, a la gubernatura de Chihuahua en el pasado proceso electoral, sin embargo, luego de sostener algunas diferencias con los dirigentes de ese partido, renunció a su candidatura y declinó a favor del proyecto de la panista María Eugenia Campos.

Una vez iniciada la administración estatal, Eugenia Baeza fue designada como coordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, sin embargo, este martes se difundió un video en donde presuntamente una mujer saca de la oficina a María Eugenia Baeza, sin embargo, no se aprecian los rostros de las personas involucradas y no se ha podido confirmar que se trate de la ex candidata a la gubernatura.