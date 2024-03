MC es el partido que históricamente en Chihuahua abrió espacios LGBTQ+: Mayté Regina

La aspirante trans de Movimiento Ciudadano, Mayté Regina, quien busca ser diputada por el Distrito 06, señaló que actualmente es ese partido el que en la historia de Chihuahua ha abierto las puertas a las personas de la comunidad LGBTQ+.

“Creo que es importante decirlo, el único partido que ha abierto esta amplitud de inclusión a grupos vulnerables, en la historia de Chihuahua, realmente ha sido Movimiento Ciudadano”, subrayó.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Mayté Regina, señaló que esa oportunidad de espacios, es sólo de MC, pues el resto de los partidos tienen candidatos que no pertenecen a las comunidades, lo que no se trata de un tema aislado o que los ciudadanos no se hayan dado cuenta, sino que esa situación se repite no sólo para el Congreso del Estado sino también para los cabildos.

Chihuahua Impugnará MC candidaturas que podrían no ser representativas como las indígenas y LGBT+

En este sentido, manifestó que es lamentable que los otros partidos políticos tradicionales, postulan candidatos que no son de las comunidades indígenas, que no conocen de las culturas ni de su población.

Hizo énfasis en que lo mismo pasa en el tema LGBTQ+ en donde, si bien, se ha ofrecido trabajo a personas de esa comunidad, ninguno de ellos es quien encabeza los cargos, es decir, no ostentan diputaciones o regidurías.

“Ya estamos cansadas (la comunidad LGBTQ+) de que nos vean como solamente las showceras, las de estética, y queremos demostrar que también podemos como cualquier ciudadano, ocupar esos cargos y que podemos hacer cambios en pro de la ciudadanía”, puntualizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La aspirante de MC, reiteró que a pesar de las impugnaciones que anteriormente se presentaron ante los organismos y tribunales electorales, no se abrían esos espacios que hoy en día los ofrece Movimiento Ciudadano.

Se dijo entusiasmada porque hoy tienen la oportunidad de ser tomadores de decisiones y no sólo observar desde afuera esperando a ver quiénes serán los nuevos diputados y buscar que representen a esas comunidades.