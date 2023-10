Me espera una carrera de medicina, política no es mi prioridad: Jael Argüelles

La diputada local por Morena, Jael Argüelles, respondió a las diversas acusaciones y señalamientos que realizó la diputada federal del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, subrayando en primera instancia que para ella no es una prioridad mantenerse dentro de la política, motivo por el cual no está segura de que la reelección se dé.

“Yo dediqué siete años de mi vida a estudiar medicina, hay algo que sé hacer fuera de la política…yo no quiero ser otra Aguilar, personas que se han dedicado al uso y abuso de los cargos públicos. Yo voy a aportar desde la trinchera que yo pueda”, fue lo externado por la legisladora.

En ese tenor, destacó que seguirá el ejemplo de su padre, quien posterior de haber utilizado la política para servir y aportar a la sociedad, a diferencia de sus compañeros, “él se retiró con dignidad”, sin enriquecerse con dinero del erario público, motivo por el cual adelantó que está lista para hacer lo mismo.

“Finalmente yo tengo una carrera de medicina que me espera después de esto, no necesito aferrarme al hueso, no necesito encapricharme con un cargo público. El día en el que yo me tenga que retirar de esto, lo voy a hacer con dignidad”, agregó.

Consideró lamentable que una política de ese “supuesto calibre” , estigmatice problemas de salud como son los trastornos mentales y la drogadicción, problemáticas que se presentan incluso en el propio distrito al que representa Lilia Aguilar, por lo que señaló que con eso se demuestra la ignorancia que tiene la petista sobre la realidad que aqueja a los ciudadanos, la cual tiene su origen en la marginación, la violencia, falta de oportunidad e inversión en salud y educación.

Siguiendo con esa línea, comentó que las acusaciones hacia su familia en donde los señala de tener enfermedades mentales y abuso de drogas, son más “tiros al aire” que hace en su desesperación, además de caer en una notable discriminación por edad, al considerar que esta es sinónimo de ineptitud o de incapacidad.

En relación a los dichos de que Argüelles Díaz se intentó vender con la gobernadora María Eugenia Campos, hizo hincapié en que ellos son “los que han tenido el pacto bastante visible en el trabajo legislativo del PT”, pues aprobaron cuestiones como el aumento al transporte público, el replaqueo y diversos asuntos que ha promovido Campos Galván.

Por tal motivo, dijo no sentir esa “impetuosidad” por defenderse, ya que aseveró que todos conocen el actuar que ha tenido el PT en Chihuahua, lo que abona al lugar que cada quien se gana en la historia, ya sea bueno o malo.

Finalmente, destacó que ella sí tiene suficientes pruebas del intento de extorsión emitido por varios integrantes de dicho partido, especialmente por Lilia Aguilar y el contador de la misma, Óscar Domínguez; empero, dijo que en lo personal, prefiere gastar el tiempo que le queda en la labor legislativa haciendo algo provechoso en beneficio para la sociedad, en lugar de estar luchando contra ellos.