Médicos de Chihuahua son los mejor pagados en el país

Los médicos del estado de Chihuahua son los mejor pagados a nivel nacional, con un sueldo promedio de 24 mil 840 pesos al mes, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGi).

También te puede interesar: Enfermedades del corazón, primera causa de muerte en Chihuahua: INEGI

Este sueldo supera el promedio nacional, que es de 17 mil 366 pesos al mes, es decir 43 por ciento más.

El segundo estado con médicos mejor pagados es Baja California Sur con 24 mil 306 pesos al mes y le sigue Sonora, con 23 mil 683 pesos mensuales como sueldo promedio.

Se observa que las entidades del norte del país son más que muestran los sueldos más altos en estos profesionistas, aunque es de descartar que no se indican los extremos de dicho promedio, es decir el mínimo al que acceden y el máximo.

Lo anterior debido a que en algunos lugares los médicos obtienen menores ganancias por ganar por cada consulta, mediante un porcentaje con la empresa que labora.

Después de las tres entidades antes señaladas, se encuentra Querétaro, dónde el sueldo promedio es de 23 mil 486 pesos al mes.

Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece sueldos más competitivos no solo en Chihuahua sino en varias zonas del país / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En el caso de Colima, el promedio es de 23 mil 471 pesos y San Luis Potosí, mantiene un promedio de 21 mil 431 pesos al mes.

Cabe señalar que tampoco se indica las condiciones laborales, es decir, si se trata de plazas base, contratos temporales, o pago por honorarios.

En este sentido es importante destacar que de igual forma como ocurre con trabajadores de otras áreas, hay quienes laboran por cuenta propia, en consultorios particulares.

En este segmento, hay proporción importante que no cuenta con prestaciones que puede tener un médico que labora para empresas, aunque en últimos años también de ha presentado la contratación de médicos ocupacionales que son contratados temporalmente o no tienen una base no prestaciones como las de otro empleado de una misma empresa.

Respecto a las instituciones públicas de salud, se observa que el Instituto Mexicano del Seguro Social ofrece sueldos más competitivos no solo en Chihuahua sino en varias zonas del país, así como prestaciones de ley.