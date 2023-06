¡Mejores resultados! Cuál es la diferencia entre una patrulla normal y una inteligente

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, dio el banderazo de arranque a las 23 nuevas patrullas inteligentes que se integraron a la vigilancia de las calles de Chihuahua a partir de este lunes 5 de junio, que se suman a las 77 unidades entregadas recientemente.

En su mensaje, el alcalde Marco Bonilla destacó la valiosa labor de los elementos, que se verá fortalecida con estas nuevas unidades, y que con el logro del arrendamiento de 77 unidades tipo patrulla, se ha cumplido la reducción del índice delictivo, así como la cercanía con la ciudadanía en un periodo de nueve meses, de junio 2022 a febrero 2023; de la puesta en operación de estas unidades, los delitos en general disminuyeron en un 6.6% esto en comparación al mismo periodo año anterior, de junio 2021 a febrero 2022.

“Es un honor estar aquí esta mañana, en la entrega de estas 23 nuevas unidades para Chihuahua capital, que se suman a las 77, que entregamos el año pasado para fortalecer a nuestras fuerzas de seguridad municipales, y seguir demostrando nuestro compromiso con la protección de las y los chihuahuenses”, expresó Marco Bonilla, quien destacó que fueron adquiridas con fondos 100% municipales.

Añadió que se estarán invirtiendo casi un millón y medio de pesos más, en el arrendamiento de las unidades que cuentan con la garantía del arrendador, lo cual, asegura el servicio e incluye otros gastos como cambio de llantas, seguro, plaqueo y todo lo que requiere para estar funcionando; y en caso de cualquier choque o percance, serán reemplazadas en el momento, para asegurar la continuidad del servicio para la comunidad.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Bonilla Mendoza mencionó que esta práctica de arrendamiento de unidades, ya ha sido utilizada por otras instituciones gubernamentales, como la Guardia Nacional, a diferencia de que las patrullas inteligentes de Chihuahua, están equipadas con las más avanzadas herramientas de tecnología de vanguardia, como las cámaras de seguridad, con reconocimiento facial.

“Esto nos permite mejorar nuestros resultados en delitos que sí son de nuestra competencia, como el robo de vehículos, a casa habitación y robo a negocios. Sin duda, estas patrullas representan mucho más que simples vehículos: son un símbolo de nuestra determinación y voluntad de actuar en consecuencia, sin miedo y con valentía. Son una demostración clara de que no nos conformamos con políticas de abrazos y no balazos, sino que preferimos tomar medidas decisivas y efectivas para proteger a las y los chihuahuenses; y sobre todo, que no sólo apelamos a denuncias ciudadanas, sino que trabajamos sin ser realmente una obligación, sí es una preocupación y ocupación de la Policía Municipal trabajar con investigación e inteligencia para liberar las calles de Chihuahua de quienes intentan robarle la paz”, afirmó Marco Bonilla

Se refirió a las y los policías como los héroes y heroínas que enfrentan todos los días a la inseguridad, y que aseguran que las calles sean seguras para todos y todas los que viven en Chihuahua.

Los nuevos vehículos cumplen con las características necesarias para las labores de los policías y están equipadas con tecnología de vanguardia al contar con cuatro cámaras: dos para la seguridad perimetral, una al frente enfocada en el policía y otra en la parte trasera con reconocimiento facial que examina los rasgos del presunto delincuente y coteja con bases de datos.