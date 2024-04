Metían objetos ilegales a Ceresos seis custodios; fueron detectados y procesados

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, comentó que en 14 meses que tomaron control de los centros penitenciarios en el estado han puesto a disposición de la autoridad judicial a seis custodios de los mismos Centros de Reinserción Social (Cereso), por tratar de introducir objetos ilegales.

“Sin embargo hemos mantenido revisiones permanentes y también una revisión muy exhaustiva en toda la gente que ingresa al penal a visitas, eso nos ha resultado en 40 puestas a disposición, 40 personas aseguradas y consignadas, por tratar de introducir diferentes tipos de cosas que son prohibidas en los penales, como droga, dinero y teléfonos celulares; de esas cuarenta, seis han sido custodios de los mismos penales que trataron de introducir teléfonos o droga”, dijo.

Puso como ejemplo que desde hace 14 meses que tomaron el control del sistema penitenciario, han estado manteniendo una política muy agresiva en términos de control dentro de los penales, destacando que en ese periodo llevan más de 18 mil objetos asegurados.

Durante la entrevista, el jefe de la policía estatal comentó que la prioridad que tienen desde que tomaron el mando en los Centros de Reinserción Social (Cereso) del estado, se han propuesto mantener la gobernabilidad en los mismos.

“De manera permanente sí tenemos una alerta por ser una institución de seguridad pública y sobre todo por el trabajo que se está haciendo; es decir, estamos trabajando de una manera muy decidida por regresar la gobernabilidad a los Cereso y sobre todo, mantener la gobernabilidad en el estado”, dijo en entrevista.

En este sentido, comentó que tras los hechos violentos en los que perdieron la vida el comandante de custodios del Cereso de Aquiles Serdán, José Guadalupe Medrano Rodríguez, el pasado 31 de marzo y recientemente el del empleado administrativo Nicolás Monárrez Gaxiola, los ha hecho entender que hay una clara molestia por parte de los grupos criminales por estas acciones al interior de los penales.

“Y en segundo lugar, que también deja clara la necesidad de hacer una serie de reingenierías que se vienen haciendo; pero hacerlas de una manera más agresivas, respecto de la rotación de personal que trabaja en los diferentes centros penitenciarios y la rotación de mando; y no sólo rotarlos de penal sino de alguna manera evaluar su desempeño al frente de la comisión que tienen y para poderlos estar estudiando”, dijo en entrevista.

Loya Chávez comentó que tras la muerte del contador Nicolás Monárrez, personal administrativo que no portaba arma, lo cual calificó como un cobarde ataque, el funcionario de seguridad dijo que les dejaba claro que hay algo que puede estar pasando en materia de que les molesta a los grupos criminales, a lo cual ya están investigando.

“Hasta ahorita lo que nosotros vemos es esa molestia y esas ganas de querer intimidar a la autoridad, para que no sigamos con el trabajo que venimos haciendo desde que tomamos el control de los Cereso”, comentó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

A manera de mensaje a los grupos delincuenciales que estaban tras los ataques, comentó que no descansarían hasta dar con los responsables materiales e intelectuales, citando como ejemplo que del caso en el ataque al comandante Medrano Rodríguez se tenían cuatro detenidos, mientras que por el caso de Nicolás Monárrez hubo un total de siete personas aseguradas, de las cuales seis ya están en prisión preventiva.

“Entendemos que hay esa molestia por parte de ellos (grupos delincuenciales), no quieren que haya gobernabilidad, no quieren que haya autoridad dentro de los penales, pues bueno, no nos van a acobardar en nuestro trabajo”, dijo.