Morena no confirmó participación en pacto por la no violencia: Yanko Durán

La consejera presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto aclaró el malentendido que se presentó durante la Firma del Pacto por la Integridad y No Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el que la diputada María Antonieta Pérez acusó el hecho de que no se haya incluido a Morena en el mismo.

Durán Prieto dejó en claro que las nueve fuerzas políticas del Estado fueron invitadas a participar en la firma de este pacto; empero, Morena no respondió ni confirmó su asistencia, motivo por el cual no se le contempló en la lona que los representantes de los partidos firmaron.

“Nosotros obviamente invitamos a todas las fuerzas políticas, por cuestiones pienso que puede haber sido de agenda es que no confirmaron”, externó la titular del organismo electoral justificando la no incorporación del logotipo de Morena en la lona elaborada para este convenio.

En ese tenor, dejó en claro que no se les podía incluir si no confirmaron dado que tampoco se puede obligar a los partidos políticos a que participen, aunque es el ideal ya que se está buscando reforzar las medidas para erradicar la violencia política en razón de género.

Agregó que, aunque de inicio no tenían la confirmación por parte de los dirigentes de Morena, en cuanto observaron que en el evento se contaba con la presencia de varios diputados pertenecientes a esta fuerza política, les hicieron nuevamente la invitación a la cual estos accedieron, motivo por el que se designó a María Antonieta Pérez como la representante.

Respecto a la situación con el partido Pueblo, dijo que ellos sí confirmaron, por eso sí se les incluyó, pero considera que probablemente alguna situación tuvo con su agenda que no pudieron finalmente participar.

Pese a ello, recalcó que el instituto esta abierto a que hagan el compromiso posteriormente, pero enfatizó en que será decisión de ellos. Quiso poner de ejemplo lo ocurrido con la representante del PRD, quienes, debido a que tenían otro evento, hicieron la firma simbólica con antelación.

“No tengo idea qué pasó, si fue un error, es un error imperdonable, si fue falta de comunicación entre el partido y el Instituto, pues también, creo que no debió suceder, pero finalmente como lo dije, creo que no requerimos que esté nuestro logotipo ahí, los mexicanos hablarán por millones, por nosotros en estas elecciones”, fue lo que advirtió por su parta la morenista María Antonieta Pérez Reyes.