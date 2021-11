Morena sin madurez ni conocimiento: Mario Mata responde a burlas

El diputado federal Mario Mata, respondió a las burlas que le hicieron algunos legisladores de Morena, por haber protestado contra el presupuesto federal, con un cartel al que a la palabra “Chihuahua”, le faltaba una “h”; el panista dijo que asume el error, pero lamentó que esa falta de ortografía sea el principal discurso de Morena para haber aprobado el presupuesto, lo que dijo, demuestra un bajo nivel de madurez y conocimiento.

Mata Carrasco, enlistó cuatro puntos que calificó como verdaderamente relevantes en la aprobación del presupuesto federal, y que afecta a miles de ciudadanos; esto fue lo que destacó el legislador:

Salud: No hay nuevos hospitales, no hay medicamentos, ni quimios, ni equipo médico. Han muerto miles de niños por ello. Desapareció el Seguro Popular, el INSABI nació muerto y millones de mexicanos se quedaron sin servicio médico. Se robaron 40 mil millones del Fondo de enfermedades catastróficas, las personas con VIH, leucemia u otros cánceres agresivos, quienes necesiten trasplantes ya no tendrán una esperanza, si no cuentan con recursos.

Economía: El crecimiento del PIB es el más bajo desde la década de los 30’s del siglo pasado. Hay 4.5 millones más de pobres. Han cerrado en estos tres años más de 1.3 millones de Mipymes. La inversión extranjera ha bajado 7 mil 500 millones de dólares. La deuda pública ha crecido 24 mil millones de dólares. La inflación ya subió al 6.4% anual, la gasolina subió un 15% y la energía eléctrica un 100 por ciento, si el doble. El sector agropecuario ya no tiene un solo peso de apoyo. La corrupción no tiene comparación con ningún otro sexenio.

Seguridad: Este es el gobierno más violento del México moderno más de 30 homicidios por 100 habitantes, casi el doble del sexenio de Calderón. Quitaron el Fortaseg antes Subsemun, ya no hay dinero para equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública de los Estados y Municipios.

Educación: No hay inversión en Infraestructura Educativa, los niños y jóvenes tendrán que ir a Planteles desmantelados y saqueados durante la pandemia.