Mujer que cayó de Bowí está en coma; temen muerte cerebral

Luego del accidente ocurrido el pasado 05 de septiembre, Leticia G. podría tener una muerte cerebral debido a las lesiones que obtuvo tras caer de una unidad de Bowí, así lo explica su hijo en un video que subió a redes sociales, donde insiste en que se le otorgue atención médica por parte de la operadora del transporte Bowí.

Manuel Mendoza hijo de Lety, reiteró en repetidas ocasiones que el titular de la operadora de transportes Bowí no le ha brindado atención a la familia, y que es el IMSS quien se está haciendo cargo de la atención médica de la mujer; por lo que el joven pide a la operadora del Bowí que asegure que dará seguimiento a su madre.

El joven comenta que la razón por la que se subió esta tarde al Bowí a contar su historia, fue simplemente para desmentir a los medios que aseguraban que la familia de Lety se encontraban pidiendo donaciones económicas, “afiliamos a mi mamá al IMSS y ellos se están haciendo cargo” aseguro Manuel.

Según el vídeo publicado en Facebook, los familiares de Lety se vieron obligados a afiliar a la señora al IMSS, debido a que no están dentro de ningún seguro y les dijeron que no podían atenderla si no lo hacían en ese mismo día.

“Es injusto que por el accidente que sufrió mi mamá ahorita este en coma si no es que ya falleció su cerebro” comentó el joven con lagrimas en los ojos y la voz entre cortada, el sabe el chofer de la unidad no tuvo la culpa, sin embargo, el joven desea que el titular de Bowí se haga cargo de los gastos económicos de salud de Lety.

Además, comentó que ni su familia ni él tienen nada en contra del conductor de la unidad de la que cayó su madre, “es una víctima más de lo que paso por un descuido humano”, declaró el joven, así mismo agrego que Lety podría quedar en estado vegetativo.

“Mis únicas opciones ahora son ver como la voy a tener en casa o ir eligiendo un ataúd”, el joven pide que los encargados del Bowi se encarguen de verdad de los gastos, si su madre sale con vida del hospital pide que le paguen los gastos de los cuidados y una mayor atención médica.

Con este vídeo Manuel quiso darse a ver y escuchar, para que las personas encargadas del mantenimiento de los Bowí se comuniquen con él, “quiero que le de vergüenza al señor y que venga y me diga que si se van a hacer responsables”.

Es de aclarar que Manuel no pide dinero ni donaciones, sino que quiere ser escuchado por los responsables del mantenimiento de las unidades de transporte Bowí, debido a que el incidente ocurrió luego de que Lety se recargara en una de las puertas y esta se abriera dejándola caer al pavimento.

Lety, es una señora de alrededor de 50 años conocida por entonar melodías en el transporte público, generalmente en el Bowí, su hijo asegura que madre realiza esta actividad por gusto y no por necesidad, la cantante urbana sigue en estado crítico por lo que Manuel pidió a los ciudadanos que una simple oración por ella.