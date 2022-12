Navidar 2022: Familia Torres Ortega anhela un pavo para la cena de Navidad

La familia Torres Ortega no acostumbra hacer regalos navideños por falta de economía, pero han cambiado la vida de falta de oportunidades en su natal Basihuare, Guachochi, proveyendo de casa, alimentos, estudios y un hogar a niños que no son sus hijos, pero que los aman como si fueran propios.

Juan Patricio Torres Ortega, originario de Basihuare, Guachochi, Chihuahua, narró que desde hace 25 años llegó a la ciudad de Chihuahua en busca de oportunidades de salir adelante, y aquí formó su familia.

“Aquí nos quedamos, nos vinimos de la Sierra, porque no había trabajo por allá. Aquí creció toda la familia. Estaba poniendo el horno para cocer el material, está un poco difícil, ahora no hay venta. No hay negocio, nomás para sobrevivir. Tenemos seis niños que están aquí”, compartió.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La más chiquita es Ámbar, de un año de edad, usa ropa de 18 meses y toma leche Nido Kínder. Le hacen falta unos zapatitos para el frío, de talla 13. Le gustan los muñecos tipo bebé y las barbies. Rodrigo tiene 10 años, es un sobrino que ha recibido como un hijo desde que era un niño pequeño, procedente de Basihuare. Arturo y Regina tienen 12 años. A Regina le hace falta una pantalonera de color azul, del uniforme deportivo de su escuela, y zapatos y tenis de talla 4. Arturo también necesita tenis talla 4 y Rodrigo talla 3.

“Nosotros nunca nos hemos acostumbrado a regalar, pues por falta de economía no se puede hacer nada. Tampoco acostumbramos eso de las piñatas, nomás nos juntamos la familia”, confesó don Juan Patricio, aunque comentó que les gusta jugar futbol soccer, porque son muy deportistas.

Chihuahua El Heraldo de Chihuahua te invita a participar en la campaña "Navidar 2022"

La unión familiar es uno de los valores más importantes de los Torres de Basihuare, cuyo matrimonio ha sido como unos segundos padres de los sobrinos y familiares que no encuentran vías de estudio o de trabajo en la Sierra de Guachochi, y los acogen en su hogar.

Es por ello que la cena en familia, calientitos al calor de la estufa de leña, ha sido motivo suficiente para celebrar las navidades y fechas especiales. Sin embargo, la madre de familia anhela celebrarles a sus niños con un pavo esta Nochebuena, o un pollito.

Don Juan Patricio, de forma más reservada, dijo que más bien lo que acostumbran cenar son tamales o menudo, que es lo que han cenado otros años.

Con mucho trabajo han formado su casa, en la colonia Ladrilleras Norte, y una sección ya está techada con lámina; sin embargo, hay otra parte donde sólo hay pedacería de lámina, y el frío de la zona casi rural en el extremo norte les ha hecho sentir su rudeza.

Los apoyos para la familia Torres se reciben en El Heraldo de Chihuahua, en avenida Universidad 2507, de la colonia San Felipe, a nombre de la familia Ortega, dentro de la campaña Navidar 2022, en un horario de 9:00 a 21:00 horas. No se recibe dinero en efectivo, y toda la ayuda será entregada en manos de los beneficiarios, con una publicación correspondiente.