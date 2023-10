Niega Fiscalía irregularidades en la no vinculación de menor involucrada en caso Siria

No existen irregularidades en la vinculación de A.M.J.V. señaló el fiscal zona centro, Heliodoro Araiza Reyes, luego de que la madre de Siria Fernanda Villalobos Ortiz señalara que se existen inconsistencias ya que la detenida no es menor de edad como se maneja dentro de la investigación.

Sin embargo, señaló que pese a que quien fue relacionada con la muerte de la estudiante de la UACH fue detenida días después, es juzgada conforme a la edad que tenía en el día que ocurrieron los hechos.

La también integrante del equipo de futbol Adelitas perdió la vida la noche del 25 de septiembre del 2023, cuando la presunta responsable aún no cumplía la mayoría de edad, por lo que se le debe aplicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, para adolescentes, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 fracción V, 3 fracción I, 5 fracción III y 6 de la ley antes mencionada.

La edad de quien fue detenida al momento en el que se detuvo al chofer quedó debidamente acreditada con el acta de nacimiento en la que se asienta que la fecha de su nacimiento fue el 26 de septiembre del 2005.

Ante esto el fiscal declaró que incluso aún si se tuviera la duda de su edad, debe ser juzgada como menor de edad. Pues de lo contrario se le estarían violando derechos fundamentales.

Sin embargo, luego de la resolución de un Juez de Control al negar la vinculación de la mencionada joven debido a que no se alcanzaron los parámetros legales, la Fiscalía de Distrito Zona Centro apelará la decisión judicial, ya que no se comparte el criterio de la Juez para no vincular.

Actualmente solo se encuentra vinculado a proceso Héctor Manuel M. alias "El Meny", quien pudiera cumplir una condena hasta de 60 años por la muerte de la joven a quien le disparó al menos 30 ocasiones con dos tipos de armas.

La muerte de la joven se dio cuando se encontraba en un vehículo Audi color blanco y presuntamente fue agredida cuando el ahora imputado, quien llegó a bordo de un vehículo Figo color azul y la atacó disparando al costado izquierdo de la unidad.

Ante estos hechos quedó en prisión domiciliaria el chofer de la unidad Rafael R.U. quien es novio de la mujer que señala la madre de Siria como también responsable de la muerte de su hija.