Niegan a César D. reanudar este jueves 27 de abril la audiencia intermedia

La juez de control Delia Valentina Meléndez, negó al ex gobernador César Horacio D.J. la reanudación de la audiencia intermedia para este jueves 27 de abril, por lo que la fecha para que avance esa etapa procesal, seguirá pendiente.

Así lo dio a conocer el abogado defensor Juan Carlos Mendoza, quien calificó esa decisión como algo arbitrario y sin fundamento, pues aseguró que se había cubierto a detalle el requisito que impuso la juez para poder reanudar dicha audiencia intermedia.

“Nosotros, inmediatamente al término de la segunda aperturación de la audiencia del pasado lunes, al posponerla, volvimos a solicitar audiencia para este jueves, y hoy (miércoles) nos la acaba de negar”, dijo.

El jurista expuso que tras revisar la resolución de la juez para negar la audiencia para este jueves, resultó ser una resolución atípica, fuera de todo lo ordinario, sin fundamento y una serie de contradicciones.

Recordó que, en una primera instancia, se les negó esa posibilidad durante el desarrollo de la apertura de la audiencia del pasado lunes, y se volvió a negar este miércoles.

“Ella nos había pedido un requisito, y se los cumplimos el martes por la mañana y este miércoles resolvió que no, aún y cuando habíamos cumplido con el requisito”, subrayo el abogado defensor del ex mandatario.

Detalló que el requisito que solicitó la juez, fue que el señor César Horacio D.J. en caso de permanecer convaleciente y no pudiera acudir a la audiencia, que renunciara por escrito a su derecho de estar en dicha audiencia.

En este sentido, mencionó que justo ese documento fue presentado en tiempo y forma, incluyendo la firma del ex gobernador, y aun así, la juez decidió negar el proceso, con argumentos violatorios al debido proceso.

“Nosotros nunca la hemos diferido, ya van tres veces que la difieren, hoy nos la acaban de negar y no podemos avanzar porque no podemos llegar a juicio y mientras eso no pase, no se puede demostrar la inocencia, no sabemos los intereses políticos que existan para que el señor no llegue a juicio, aún y cuando lo que exigen los chihuahuenses es la verdad”, enfatizó.