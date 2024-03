¡No caigas, es una estafa! Crean videos con IA de políticos que invitan a hacer inversiones

Con la implementación de la inteligencia artificial (IA) en redes sociales se han difundido videos en plataformas digitales como Facebook, TikTok entre otras, donde invitan a los usuarios a invertir cantidades desde los 4 mil a los 7 mil pesos para obtener supuestos rendimientos con una plataforma creada por empresarios, respaldada por supuestos políticos y otras organizaciones.

La Policía Cibernética alerta a no caer en este tipo de publicidad y posible fraude, ya que en ese tipo de videos son manipulados con uso de tecnologías como la inteligencia artificial, donde toman videos de programas de televisión, modifican los diálogos, utilizan programa para simular la voz y hacen esta invitación a entregarles dinero con el fin de buscar que los usuarios puedan obtener ganancias de 17 mil hasta 500 mil pesos mensuales, lo cual es totalmente falso.

En la mayoría de los videos se hace mención de un supuesto programa que implemento Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Morena, el empresario Carlos Slim y en conjunto con el Banco de México, con el cual buscan "combatir" la inflación y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, por lo que invitan a pensionados y trabajadores a invertir dinero para que puedan acceder a esas ganancias que no existen.

Estos programas de supuesta inversión, son recreados como si fueran presentados en espacios noticiosos, donde el conductor de un programa de noticias en México, como Carlos Loret o Denise Maerker, "informan" del novedoso programa y simulan entrevistas con los involucrados para profundizar en esta nueva forma de inversión.

"Ahora los mexicanos, no necesitan trabajar duro y mucho, ya que la plataforma funciona automáticamente y proporciona ganancia a todos los usuarios, cualquiera puede ganar dinero, es una plataforma de inversión, se invirtieron más de 3 mil millones para su desarrollo" refiere parte del video.

De acuerdo a lo detectado por las autoridades, esta simulación, busca que los usuarios confíen su dinero y al momento de cometer el depósito, el dinero es retenido y nunca más vuelve ser regresado a sus propietarios, mucho menos los prometedores rendimientos que anuncian de caso 500 mil pesos mensuales.

Los videos son publicados desde diferentes cuentas falsas como "Welcome special", "Best of Portugal", "Beautiful life-A38", "Success strategy", "Future password-i1", "Mejor día" entre otra decena de perfiles que se crean cada día para seguir difundiendo este tipo de material con fines de engaño.