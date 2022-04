No es competencia del TSJ respaldar denuncia vs Corral y Castro: Hernández

La presidente del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Myriam Hernández, explicó que la denuncia interpuesta por el magistrado Gabriel Sepúlveda, en contra del ex gobernador Javier Corral y de la ex consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, no es un tema que deba ser o no respaldado por el Tribunal Superior, sino que compete al derecho, y es un tema que el magistrado promueve de manera particular.

“Estoy enterada de la interposición y creo que es un tema que el tribunal deba respaldar o no, es una cuestión de derecho, es un tema que al magistrado le interesa de manera particular, y estaremos atentos a cómo es que fluyen los acontecimientos”, subrayó la magistrada presidente.

Fue este martes cuando el magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes, denunció al ex gobernador Javier Corral Jurado y la ex consejera de la Judicatura Luz Estela Castro, por el ejercicio ilegal de funciones, toda vez que, durante la pasada administración, se nombró a Luz Estela Castro, de forma ilegal como integrante del Poder Judicial del Estado, ya que no cumplía con los requisitos para su nombramiento en el año 2017, asimismo, ella asumió el cargo aun sabiendo que no cumplía con los requisitos.

Cabe mencionar que aunque el posicionamiento de la magistrada Myriam Hernández, entorno a la denuncia presentada por Sepúlveda Reyes, fue neutral y señaló que es un tema que no obedece al respaldo o rechazo del Tribunal Superior de Justicia, en ocasiones anteriores, ella misma ha confirmado que durante la pasada administración, ella fue víctima de persecución por parte de presiones que venían desde el Ejecutivo y que tenían repercusiones al interior del Poder Judicial.