No existe permiso para construir condominios en Presa el Rejón: Arturo García Portillo

En relación con los supuestos trabajos de construcción de una obra en las inmediaciones de la Presa El Rejón, el jefe del Gabinete, Arturo García Portillo, señaló que no existe permiso de construcción en la zona e incluso la empresa no ha tenido acercamiento con la autoridad municipal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“No existe ningún tipo de procedimiento avanzado al respecto, no hay solicitud, no se ha hecho ningún tipo de procedimientos en el área de Desarrollo Urbano y, por tanto, no podemos dar por cierto que la publicidad que se colocó vaya a poder concretarse”, remarcó.

Aseguró, que el Gobierno Municipal es responsable y que los vecinos de la zona no deben preocuparse porque siempre se actuará con toda responsabilidad, sobre todo en esta área sensible de la ciudad, por ser zona recreativa para todas las familias de Chihuahua.

“Dentro de las zonas cercanas a las presas, como en toda la ciudad, existen los usos de suelo designados, específicamente en la zona de las presas, algunos son uso de suelo de recreación y deporte, mientras que otros están como zonas de desarrollo controlado”, señaló.

Finalmente subrayó que, de existir alguna petición formal, se atenderá con todo el cuidado, en atención a los intereses de todas las partes involucradas y actuando estrictamente en apego a la ley.