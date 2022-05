No fuimos llamados a evento con AMLO; pide gobernadora a Loera dejar filias políticas

La gobernadora María Eugenia Campos, explicó que no fue invitada a la visita a Sonora, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y comentó que espera que la no invitación, haya sido por parte del delegado del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera, y no por parte del Ejecutivo federal.

“No fuimos llamados a ese evento, yo espero que haya sido una no invitación de Juan Carlos Loera, y no del presidente de la República, con quien llevamos buena relación; me voy a poner en contacto con los alcaldes, espero darle seguimiento a que realmente se les haga la transferencia del recurso”, destacó la gobernadora.

Campos Galván, subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado sentirse contento con el trato institucional y respetuoso, que el Gobierno del Estado de Chihuahua, ha dado al delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, así como al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Añadió que, para ambos personajes, el trato ha sido muy respetuoso, de coadyuvancia, de apoyo y de disposición, sea cual sea el tema, sin embargo, al mandatario federal, le sorprenderá mucho que el trato no sea igual hacia el Gobierno del Estado.

“Es algo personal por parte del delegado, hay que decir que ya los tiempos políticos ya pasaron, y la elección del 2021 ya pasó, se va a cumplir el primer año y hay que caminar hacia adelante; yo lo conmino a caminar hacia adelante para dejar atrás estas fobias y filia políticas y trabajar por Chihuahua”, enfatizó la jefa del Ejecutivo estatal.