No me queda claro dónde está mi participación en los delitos que se me acusa: César D.

El exgobernador de Chihuahua comentó que no sabe cual fue su participación en las acusaciones de la supuesta simulación de más de 96 millones de pesos

Foto: Cortesía | FGR

Luego de que la Fiscalía General del Estado, dio a conocer los antecedentes de la investigación que existe en contra de César Horacio D.J., tomó la palabra y ante el Juez de Control, declaró que no quedó claro cuál fue su participación en las acusaciones que hizo el ministerio público, en la supuesta simulación de más de 96 millones de pesos. "No me quedo claro, no entendí, ni escuche donde actué para que esos desvíos de los cuales se me acusa, mi participación allá queda por supuesta" fue parte de la intervención que hizo el exgobernador al tomar la palabra en la audiencia de formulación de cargos, que se realiza en la Ciudad Judicial. Chihuahua Inicia audiencia contra el exgobernador César D., pide no difundir su rostro Lo anterior luego de que los antecedentes probatorios presentados por la Fiscalía General del Estado, no mencionaran la participación del ex Gobernador César Horacio D.J. y solo hablaron de una simulación que se realizó en las áreas de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Rural. El abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, pidió que le informaran la participación de su representado en la acusación de la Fiscalía General del Estado, así como que le informen la identidad de los testigos protegidos que participaron en la carpeta de investigación, lo cual le informaron que sería en el siguiente paso procesal, es decir en la audiencia de vinculación o no a proceso.

