No pertenece a la comunidad indígena: Denuncian ante el IEE a la candidata Ivonne Contreras

La comunidad de Tónachi en el municipio de Guachochi, interpuso una denuncia en el Instituto Estatal Electoral (IEE), tras haber detectado un supuesto engaño, luego de que una candidata tomará los sellos de la comunidad para obtener los requisitos y a su vez poder postularse como la candidata a diputada por el Distrito 22 por Morena, que corresponde a ese municipio y algunos aledaños a la Sierra Tarahumara.

Se trata de la candidata Ivonne Contreras Peinado, que según los documentos que fueron entregados al Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, el pasado 5 de mayo, se presentó la denuncia a través de la Asociación Civil Nochaba Nikuurako Anakupi Niraa, en la que se da a conocer que la candidata no es perteneciente a la comunidad indígena y que por lo tanto no podría no podría continuar con su aspiración ya que violenta los derechos electorales de la comunidad.

Este documento fue entregado el pasado 6 de mayo y se da a conocer que la comunidad rarámuri, entregó los sellos de los representantes, porque presuntamente los engañaron para firmar unos documentos escolares y en cambio, consideran que fueron utilizados para sellar el requisito que presentó la candidata ante las autoridades electorales para poder obtener su candidatura.

“Se presenta aquí en Tónachi para tener una plática con la gente respecto a un documento que llego al Instituto Nacional Electoral donde se especifica que Ivonne Contreras es indígena y originaria de la comunidad, por lo tanto se busca la veracidad de esta afirmación y hechos, aquí el gobernador indígena Paulino Chaparro Ruiz y el segundo gobernador Meleció Bustillo Castillo, afirman no haber tenido reunión o platica alguna con la señora antes mencionada” refiere parte del escrito que se encuentra en manos del IEE.

De igual forma, se da a conocer por parte de la comunidad que otras personas le pidieron el sello prestado con el fin de sellar unos documentos escolares y que Yadira Rodríguez Ramos le pidió el sello al gobernador y él cree que fue ese día que se selló el documento para que la candidata Ivonne Contreras y su suplente Samaya Payan Alonzo pudieran registrarse como representantes de la comunidad indígena.

“Dada esta situación se confirma que Ivonne Contreras no tuvo platica con persona alguna de esta comunidad de Tónachi y lo afirman por puño y letra las siguientes firmas, por lo tanto son invitados a una reunión el dio 6 de junio de 2024 en el comité electoral de Guachochi para tomar un acuerdo sobre esta situación y levantar el acta previa al acuerdo tomado queda de conformidad y de manera voluntaria a asistir a dicha reunión” continua el documento.

De igual forma, según el escrito respaldado por los gobernadores indígenas, el día 4 de abril de 2024, luego de tener una reunión con la comunidad, le hicieron saber que la hojas firmadas afirmaban que Samayra Payan, así como Ivonne Contreras, son personas que pertenecen a la comunidad, “lo cual no es cierto, por lo cual yo desconozco ese documento, ya que yo no sabía que decía eso y quiero decir que apenas me entere del contenido del documento y que ese documento lo usaron para quedarse como candidatas del distrito electoral local 22”

Ante todo lo expuesto por los representantes de la comunidad, fue que decidieron impugnar ante la autoridad responsable, para que se pueda iniciar un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y fueron acompañados por las credenciales de elector de los gobernadores y sus huellas dactilares.