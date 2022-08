No se dejará de evaluar ni tomar en cuenta la asistencia: SEyD

El secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, aseveró que la escuela tiene una función formativa y por ello se continuarán tomando en cuenta aspectos como son la asistencia y la permanencia de los alumnos, como tradicionalmente se ha hecho en los centros escolares, de igual manera, seguirá aplicándose una evaluación cualitativa y cuantitativa al interior de las aulas.

“La evaluación seguirá como ha sido: progresiva, continua, ordinaria y objetiva, destacando desde luego el reconocimiento de aquellos alumnos que se esfuercen más y también aquellos a quienes les cuesta ponerse al corriente, pero será a través de una calificación numérica, porque lo que no se evalúa no se mejora”, expresó el funcionario, quien dijo que se respetarán las directrices nacionales pero no se dejará de evaluar ni de considerar la asistencia del alumnado.

Chihuahua Asume subsecretario de Media Superior Dirección interina del Cobach

Lo anterior, respecto a la presentación del Plan de Estudios de Educación Básica por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismo que se analizará durante la presente semana con los equipos académicos de los diferentes niveles y de ambos subsistemas para revisar los contenidos que se estarán piloteando a partir del mes de octubre.

González Mocken manifestó que se trabajará en la definición de 30 escuelas en el estado de Chihuahua donde iniciará el pilotaje del nuevo Plan de Estudios a partir del 29 octubre, estos centros escolares serán representativos de los diversos niveles, modalidades y subsistemas, además de estar ubicados en diferentes contextos, a fin de conocer el comportamiento de los programas a lo largo del ciclo escolar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Agregó que la indicación de la Gobernadora es muy clara en el sentido de salvaguardar lo que establece el Artículo 3º de la Constitución, respecto a la laicidad, la gratuidad, y que la educación sea integral, formativa y garantice el desarrollo de los alumnos, pero nunca con sesgos políticos ni ideológicos sino con un carácter eminentemente científico.