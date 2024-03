¡No uses el celular mientras manejas! Esta práctica se relaciona con el 50% de accidentes

El Centro de Salud Regulador de la Secretaría de Salud del Estado exhortó a no hacer uso de celulares y otros distractores al conducir, ya que esta práctica está relacionada con hasta 50 por ciento de los accidentes automovilísticos.

La dependencia estatal, invitó a pasar unas vacaciones seguras, para lo cual recomendó a quienes viajen por carretera, seguir las medidas básicas de seguridad, que permitan regresar a casa, sanos y salvos.

En este punto, hizo hincapié en ubicar al personal de seguridad de los centros recreativos, para que en caso de presentarse alguna emergencia, dirigirse de inmediato a pedir ayuda.

Otra recomendación al acudir a balnearios y albercas, es usar chaleco salvavidas, principalmente en el caso de niños pequeños.

Durante el viaje, todos los pasajeros deben usar el cinturón de seguridad; el chofer debe evitar distractores, como teléfono celular, controles, y otros dispositivos que pueden provocar que el chofer se descuide y ocurra un accidente.

Recomendó revisar que las condiciones mecánicas del vehículo, sean las adecuadas; asegurarse de que el seguro vehicular esté activo, y la licencia de conducir vigente.

Para las familias que se quedan en casa, exhortó a no dejar productos o artículos que representen un riesgo para los menores. En este punto, llamó a no almacenar los productos de limpieza en botellas sin etiquetar, así como a resguardar medicamentos y no dejar objetos peligrosos como cuchillos.

En caso de presentarse algún accidente, llamar de inmediato al número de emergencia 911.