"No va a pagar en esta vida lo que hizo": CCE Chihuahua sobre El Chueco

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, a través de su presidente Federico Baeza Mares, continúa exigiendo justicia para los jesuitas, y que no se siga permitiendo que la delincuencia se apodere de poblados o de regiones en su totalidad.

Esto tras la presunta localización sin vida de José Noriel Portillo alias "El Chueco", uno de los mayores generadores de violencia en la Sierra de Chihuahua, a quien se le atribuye el homicidio de los sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en el municipio de Urique.

“Nosotros lamentamos la muerte de cualquier ser humano como lo es este personaje, pero evidentemente detrás de él hay un grupo, hay delincuentes, por eso nosotros urgimos a las autoridades a que les den justicia a los jesuitas y esto es devolviendo la paz a Cerocahui y los alrededores”, indicó Baeza.

Asimismo, señaló que no se puede permitir ningún tipo de cuotas por la realización de actividades, ni que haya nada ilegal; “todo tiene que estar en el marco de la legalidad, nosotros para eso pagamos en tiempo y forma los impuestos, tienen que ser retribuidos dándole justicia a la población”, insistió.

“Entonces nosotros exigimos justicia, que se devuelva la paz a estas comunidades, y que podamos vivir en un Estado de Derecho, donde el que la hace la paga, y que los demás cómplices sigan siendo detenidos porque la muerte de este personaje es un acto coyuntural, no se le puede atribuir a nadie; no es justicia, es un hecho lamentable que se da, pero no es una aprehensión, no va a pagar en esta vida lo que hizo, entonces necesitamos que se genere justicia”, añadió.

Finalmente, el líder empresarial expuso que apoyan que haya avances en el tema, pero criticaron que ha pasado el tiempo y ha faltado justicia para los jesuitas.

Es de recordar que el cuerpo sin vida que presuntamente corresponde al de Portillo Gil, fue ubicado en lugar despoblado cercano a Choix, Sinaloa; pero se está a la espera de confirmar la identificación con pruebas científicas.