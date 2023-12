No vinculan a proceso a madre y padrastro de Itzel, niña que murió por agresión física

Debido a que no se contaron con elementos suficientes no se vinculó a los padres de la menor de 3 años que perdiera la vida por una agresión física, esto dentro de la audiencia de vinculación que se llevó a cabo el 9 de diciembre.

Sin embargo, esto no significa que el caso se haya finiquitado ya que se puede reformular nuevamente las imputaciones por parte del ministerio público perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

Según se dio a conocer por parte de personal del Tribunal Superior del Estado, debido a que no se tuvieron los elementos necesarios para poder vincular se tuvo que llevar a cabo la no vinculación, sin embargo, esto no representa que el caso concluya ya que puede realizarse una imputación.

El incidente se registró el sábado 2 de diciembre, cuando elementos acudieron a la colonia Praderas del Sur y encontraron a la pequeña Itzel, de tan solo 3 años de edad, sin vida.

Por lo que se procedió a detener a los padres de nombre Marleny A.C. y Antonio V.L. a quienes se les detuvo con el fin de deslindar responsabilidades, por la muerte de la menor quien perdió la vida como consecuencia de una agresión física, según lo confirmado por los servicios de emergencia que respondieron a la escena.

Este suceso se registró en la calle Granjas San Joaquín, ubicada en la mencionada colonia, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de la Mujer, una pareja de individuos propinó golpes a la niña hasta dejarla inconsciente.

Es relevante destacar que las personas detenidas son la madre y el padrastro de la menor fallecida, ya que la detención se dio dentro de la vivienda que habitaban lugar donde fue localizado el cuerpo de la niña de tres años de edad.