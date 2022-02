Obtiene Andrés Valles libertad condicional

El miércoles por la tarde, tras celebrarse una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez federal concedió la libertad condicional a Andrés Valles Valles, quien desde julio de 2021 se encontraba detenido por haber participado en las manifestaciones que se generaron por el conflicto del agua en la región centro-sur del estado.

De acuerdo con el abogado Maclovio Murillo, comentó que la iniciativa fue de la Fiscalía General de la República, quien en audiencia solicitó modificar las medidas cautelares del detenido para que pudiera llevar el proceso en libertad condicional y portando un brazalete geolocalizador mientras continúa el juicio penal.









"Por fin Andrés Valles va dormir en su casa, fue una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la modificación de la medida cautelar, como el brazalete electrónico, ir a firmar y prohibición de salir del estado, esto tiene la implicación que pueda estar en libertad, es loable porque no es común que la FGR tome ese tipo de decisiones", señaló el abogado.

Alrededor de las 19:00 horas de la noche, el líder campesino fue puesto en libertad condicional y dejó su celda en el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán, donde había permanecido siete meses por delitos de daños y motín.

Maclovio Murillo dijo que derivado del acuerdo entre el gobierno federal y el gobierno del estado, la FGR mostró su buena fe, respeto al principio de lealtad de las partes e inédita y manifiesta voluntad de justicia, ya que comentó que conforme al principio de presunción de inocencia no era correcto mantener a ese luchador social preso sin que exista sentencia condenatoria en su contra.

Cabe mencionar que Andrés Valles participó en el movimiento de defensa del agua que inició a raíz del pago del Tratado del Agua a Estados Unidos en 2019 y se extendió por varios meses con bloqueos de vías, manifestaciones y la quema de diversos edificios gubernamentales en Delicias.

En agosto de 2020, Valles manifestó que luego del movimiento por la defensa del agua, él y otros líderes más contaban con denuncias y que incluso posiblemente había una orden de aprehensión en su contra, lo cual finalmente ocurrió con su detención el 22 de julio de 2021, cuando fue asegurado en su domicilio particular.





Les informo con mucho gusto que se hizo posible la liberación de nuestro amigo Andrés Valles, agricultor preso por los acontecimientos de la Presa La Boquilla. pic.twitter.com/V29kuOyPNB — Maru Campos (@MaruCampos_G) February 24, 2022