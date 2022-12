Otorga INAH permiso para el proyecto de construcción de Alsuper Quintas Carolinas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó el permiso para el proyecto de construcción de la tienda Alsuper, en la esquina de la avenida Fedor Dostoievski y calle Monte Everest, en la zona aledaña a la Quinta Carolina, luego de la modificación de la propuesta inicial y el consenso en la mesa de trabajo que se estableció para analizar este tema.

Jorge Carrera Robles, director del INAH, expresó que uno de los requisitos del proyecto es la autorización por parte del Instituto de Antropología, que ya fue otorgado.

“El permiso fue otorgado hace tres semanas. Ya con ese permiso yo se lo comenté a la titular de Desarrollo Urbano del Municipio. Se hicieron algunas adecuaciones al proyecto, pero principalmente el soporte y exposición de motivos que nosotros integramos es el beneficio social, la utilidad pública”, afirmó el antropólogo Carrera.

Finanzas

Agregó que han transcurrido 30 años desde que se hizo un plan parcial sobre la Quinta Carolina, en los que no se han implementado acciones, y desafortunadamente ha avanzado el deterioro de algunos elementos circundantes a la casa grande, no ha habido inversión ni servicios.

“Es muy complicado prestar servicios después de las 4:00 de la tarde en la Quinta Carolina, en invierno, porque no hay acceso, no hay seguridad, no hay luminarias, no hay conectividad. Entonces, fueron elementos de orden de utilidad pública. Y segundo, porque cada vez se fraccionaban más los terrenos y no había disposición de los propietarios a invertir conforme a los beneficios que nosotros nos hubiéramos imaginado hace 30 años”, informó.

Jorge Carrera destacó los beneficios de utilidad social, de conectividad, de seguridad, de inversión, de detonar el desarrollo del entorno, porque además había vecinos quienes habían estado promoviendo la justificación del espacio.

“También logramos establecer un compromiso con los inversionistas para potenciar el trabajo de la Quinta Carolina; va a haber un compromiso anual de apoyo, tanto para las actividades que ahí se realizan con jóvenes y niños. Va a haber una mesa, y va quedar signado en el acuerdo, donde gobierno del estado, nosotros y ellos vamos a estar diseñando un plan anual, en el sentido de intervención para el cuidado de la propia Quinta, como potenciar los usos culturales de la misma, y el espacio comercial que ellos van a construir, sea también de divulgación de la propia Quinta y de los productos que ahí se realicen”, agregó el titular del INAH en Chihuahua.

Por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del gobierno municipal de Chihuahua, informó que se ha otorgado un permiso temporal de construcción al proyecto de la sucursal de la cadena de tiendas Alsuper, al norponiente de la ciudad de Chihuahua.

Chihuahua

Luego de unas semanas en las que se retomaron los trabajos en el terreno que se encuentra en la misma zona que la antigua hacienda, emblema de la arquitectura chihuahuense, la Quinta Carolina, la DUE confirmó que los constructores han obtenido un permiso temporal para la edificación de lo que sería una nueva tienda de la cadena chihuahuense de supermercados.

En el lugar se puede ver el movimiento de terracerías y compactación de tierra, que ya alcanza algunos metros de altura, si se observa desde el costado oriente, contiguo a la calle Monte Everest. Así mismo, se observa personal trabajando y maquinaria de diferentes dimensiones, haciendo lo propio. “Tienen un permiso temporal de construcción, y permiso de Cultura”, confirmó la dependencia municipal.

Por parte de la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Chihuahua, informó que como custodios del inmueble histórico que actualmente funciona como centro cultural y en respeto absoluto a su valor patrimonial, están enfocados en continuar promocionando la vocación cultural de este espacio a través de actividades que fomenten el ejercicio de los derechos culturales en todos los sectores de la población, como talleres de fomento a la lectura, actividades comunitarias y eventos de difusión artística.

“Respecto al proyecto de construcción en los terrenos contiguos al conjunto arquitectónico, reiteramos el apego a los fundamentos jurídicos para la protección del patrimonio cultural y puntualizamos que al tratarse de una edificación construida en el año 1896, el dictamen de viabilidad del proyecto de construcción depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia”, expresó la Secretaría de Cultura, al solicitarles una opinión sobre el tema.

Lo anterior se basa en lo señalado en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos: Capítulo III (Reglamento). Artículo 44. Cualquier obra que se realice en predios colindantes a un monumento arqueológico, artístico o histórico, deberá contar previamente con el permiso del Instituto competente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Capítulo V. Artículo 44. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de monumentos arqueológicos e históricos.

Capítulo III. Artículo 36. Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.