Padres de familia piden revocación de mandato a gobernadora

Durante la manifestación que encabezan militantes de Morena, padres de familia y docentes de la entidad, recordaron los actos de corrupción que realizó la mandataria estatal, María Eugenia Campos, y el proceso judicial en el que se encontraba previo a la contienda electoral.

"Nos robaste la gubernatura", fue la primera frase que lanzó una mujer madre de familia, para luego hacer énfasis en la corrupción que se dio para que pudiera ser candidata, ya que el INE le permitió registrarse pese a que era acusada de estar en la nómina secreta del exgobernador Cesar Horacio D. J.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

"Para ser corrupta como tú no se necesita estudiar, por eso no quieres entregar los libros", agregó, al tiempo en el que reprochó que se mantiene de viaje en lugar de gobernar la entidad, motivo por el cual no dudó en asegurar que: "te quedó grande el Estado grande".

Por lo anterior, y ante la situación que se vive con el freno de la distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad, los presentes aprovecharon para exigir la revocación del mandato de Campos Galván.

Durante la marcha, se pudieron escuchar además, diversas vivas como "entrega los libros" y "el pueblo apoya a los estudiantes" y otros mensajes en los que tanto el diputado Cuauhtémoc Estrada y algunos padres de familia, manifestaron las razones por las que están a favor de los LTG (Libros de Texto Gratuitos).

Igualmente, resaltaron que las acciones que está realizando la jefa del Ejecutivo sí son inconstitucionales y representan un retraso en la educación.

Es menester mencionar que en el desarrollo de la marcha se continuaron sumando contingentes, por lo que supera las 5 mil personas y los 80 vehículos.

"El pueblo le da una orden a la gobernadora: que entregue los libros", enfatizaron, por lo que exigen se atienda su exigencia, pues recordaron que ellos tienen la última palabra y son los que deciden. "Sí Villa viviera qué chinga les pusiera", fue una de las frases con las que remataron.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!