PAN con posibilidades de ganar elecciones en 2022: López Rabadán

El PAN tiene muchas oportunidades para ganar las elecciones del próximo año, sin embargo, para consolidar un buen bloque opositor es necesario que se fortalezcan las alianzas con otras fuerzas políticas, se propongan buenos candidatos que den confianza y garantía al electorado, pero sobre todo se tiene que fortalecer la alianza con la ciudadanía.

Así lo dio a conocer Kenia López Rabadán, senadora del PAN, quien detalló para El Heraldo de Chihuahua que actualmente existen dos tipos de gobiernos: el populista, como el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el que desea realmente mejorar las instituciones y la vida de la gente, el emanado de Acción Nacional y del bloque opositor.

“Es evidente que hay dos maneras de entender la política, se puede ver en los discursos de los legisladores; por ejemplo, en el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación, en donde se pusieron dos mil reservas y no aceptaron ni un solo cambio, porque no quieren desobedecer al presidente, como si fuera Obrador el jefe de ellos y no los ciudadanos, que son quienes pagan sus sueldos”, lamentó la senadora.

Agregó que hoy en día el PAN es el partido de oposición más fuerte, es el que levanta la voz y defiende a los mexicanos, dando la lucha todos los días para detener la destrucción de las instituciones que ha emprendido la Cuarta Transformación, motivo por el cual es Acción Nacional la opción para que los mexicanos defiendan la vida institucional del país.

La también vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República expresó que López Obrador está obsesionado con minar a las instituciones porque tiene una lógica en donde entre menos poder tengan los organismos constitucionales, más poder tendrá él.

“Eso es terrible porque es lo que nos acerca a un gobierno autoritario; lo que hemos vivido esta semana con el decretazo presidencial es una muestra de que el presidente de la República, por no cumplir la ley, ni acatar los amparos ni ser transparente, es capaz de buscar una figura que no es compatible con la realidad, como el hecho de calificar como un tema de seguridad nacional el costo de las obras públicas, el costo de los vidrios del aeropuerto, de los baños de la refinería, es decir, ocultar todo bajo esa etiqueta. Eso no es seguridad nacional”, enfatizó López Rabadán.

Destacó que la actitud de López Obrador violenta la Constitución al buscar una puerta falsa para no tener que cumplir con la transparencia ni sujetarse a los amparos, figura creada para proteger a los ciudadanos cuando el gobierno viola un derecho.

En este sentido reiteró que desde la oposición no dejarán de reclamar cuando el gobierno haga mal las cosas, y se buscará construir desde el poder Legislativo los instrumentos legales que puedan detener ese tipo de arbitrariedades.

Las mujeres en la toma de decisiones

Kenia López Rabadán expresó que actualmente se vive una situación histórica para las mujeres, que permiten que la sociedad en general tenga una nueva forma de entender el poder y con esto se puede alcanzar que entre hombres y mujeres se puedan construir en conjunto los mejores gobiernos para los ciudadanos.

“Chihuahua es el mejor ejemplo, hay una mujer en el gobierno estatal, en la alcaldía hay un hombre, es decir, ya no hay una barrera que evite la posibilidad de que mujeres talentosas e inteligentes puedan tomar decisiones en la vida pública del país”, puntualizó la senadora panista.

Kenia López, quien también preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, mencionó que avances como el de Chihuahua son fundamentales en esa materia, pues se habla de que se va alcanzando una igualdad entre hombres y mujeres que permitirá que se obtengan mejores gobiernos.

En México asesinan a 11 mujeres diariamente

Lamentó que la situación en México para las mujeres sea bastante complicada, pues por dar un ejemplo, en promedio se asesinan a 11 en todo el territorio nacional diariamente, y todos los días se reciben 600 denuncias de violencia doméstica, cifras alarmantes que obligan a las instituciones a que desde lo público, en todos los ámbitos, se busquen nuevas soluciones.

Señaló que es obligación de los gobiernos poner las condiciones para que las mujeres puedan salir a trabajar sin ser agredidas o asesinadas, que puedan aspirar a puestos laborales con salarios iguales al de los hombres, y que tengan la oportunidad de desarrollo igualitario.

“También hay que reconocer que vamos por el camino correcto, en la búsqueda de las brechas cada vez más pequeñas, en materia de igualdad de género”, subrayó la legisladora.

Reiteró que una barrera que hace más lento todo este proceso es el hecho de que la nación cuenta con un presidente altamente machista y misógino, lo que se puede ver en un gabinete que no es paritario, y la actitud renuente a reconocerse como un jefe del Ejecutivo feminista, eso aunado a las contantes declaraciones y aseveraciones que dejan ver que desconoce en su totalidad el fundamento y los objetivos del feminismo en México.