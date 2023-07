¡Para que te pongas al corriente! Aplicarán descuentos del 70% en recargos del predial

A partir de mañana 15 de julio, iniciará la promoción de descuento del 70% en recargos del impuesto predial, que durará hasta el 31 de agosto, informó el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Tesorería, con la intención de que personas físicas y morales para que se pongan al corriente y en apoyo a la economía de las familias de Chihuahua Capital.

Para la recepción de los pagos del predial, la Tesorería Municipal cuenta con 10 puntos donde se ubican las cajas receptoras, para que las y los interesados puedan pagar a seis meses sin intereses con las tarjetas de crédito Banamex, Santander, Scotiabank, Banorte y BBVA.

Además, el trámite se puede pagar en línea en la página del Gobierno Municipal en http://www.municipiochihuahua.gob.mx/, o bien pagar con sus estados de cuenta en las tiendas de conveniencia de OXXO, Alsuper y Smart.

Para resolver dudas o solicitar información sobre la situación de las cuentas de los usuarios, se han habilitado cinco extensiones en el número 072, que son 7110, 7115, 7119, 7159 y 6702.

Los puntos para pagar el predial son en la zona Centro, en las cajas de Tesorería, ubicadas en la calle Mina número 408, en la colonia Centro, con un horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm. También en las instalaciones de la Tesorería Municipal, que se encuentran contiguas a la Plaza de Armas, en la calle Victoria número 14, de la colonia Centro, horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes.

En el área norte de Chihuahua Capital, se puede realizar el pago en Alsuper Nogales, que se encuentra sobre la avenida Cristóbal Colón esquina con Circuito Universitario, Local número 6, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. En el Parque Fundadores, calle Miguel Barragán y Portugal, donde está el Kiosco Cibernético, con horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. Y en la Comandancia de Seguridad Pública Norte, sobre la avenida Homero, con servicio disponible durante las 24 horas.

En el sector sur, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Urbano, en calle Presa Chuvíscar número 1108, con horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. En la Comandancia de Seguridad Pública Sur, avenida Pacheco número 8800, abierto 24 horas. En el Rastro TIF, de periférico Lombardo Toledano número 13401, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes. También en el Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama, horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 8:00 am a 3:00 pm. Y en la Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc, horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.