“Parcialidad de juez trastornó mi vida”: Rodrigo de la Rosa

Afectaciones familiares, laborales y sociales, es una de las consecuencias de la vinculación a proceso de la que fui objeto, por el mal actuar del juez Samuel Uriel Mendoza, así lo dijo el exdiputado Rodrigo de la Rosa Ramírez.

Cuestionó el motivo por el cual el juez de control Samuel Uriel Mendoza, esperó todo un año para confesar que la vinculación a proceso en su contra, obedecía a una presión por parte del Ejecutivo estatal que encabezaba Javier Corral.

Lo anterior luego de que el miércoles 13 de septiembre, se celebrara una audiencia en contra del juez Samuel Uriel Mendoza, quien en su momento fue el encargado de vincular a proceso a Rodrigo de la Rosa, María Ávila y María Eugenia Campos, por una carpeta iniciada por la pasada administración estatal.

Local No es mi deseo confirmar o negar ningún procedimiento legal: Juez Samuel Mendoza

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Posteriormente, el propio Uriel Mendoza declaró públicamente que la vinculación se dictó por presiones del Ejecutivo, por lo que inmediatamente se interpuso una queja que terminó por revocar el auto de vinculación a proceso en contra de los tres personajes mencionados.

“Desde el inicio de aquella audiencia yo comenté que no me gustaba la actitud que había tomado el juez, en el caso muy particular mío, había una serie de inconsistencia en la carpeta de investigación; había testigos que se contradecían, yo en ese momento le dije a mi abogado que el juez no estaba valorando adecuadamente las pruebas y detecté que había algo turbio detrás de eso”, recordó De la Rosa Ramírez.

En este sentido, señaló que era más que obvio que la intención de la denuncia y posterior vinculación, era la de descarrilar políticamente a la hoy gobernadora, para lo cual se basaron en mentiras y una serie de irregularidades.

Rodrigo de la Rosa, calificó su proceso como algo muy lamentable que le afectó mucho, generándole un detrimento en su patrimonio, pues se tienen que pagar abogados y demás, así como afectaciones psicológicas, pues en el caso de su familia, su esposa e hija tuvieron que tomar atención psicológica.

“Ni hablar del tema social, nosotros participamos en lo social y lo político con una responsabilidad hace tiempo, y eso generó dudas las cuales llegaron hasta el ámbito familiar, por eso la afectación es importante; al final de cuenta, el tema fue un evidente revanchismos político, porque se construyeron una serie de acusaciones sin fundamento, sin pruebas, con contradicciones”, dijo el ex diputado priista.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter

Respecto a la audiencia celebrada la semana pasada, Rodrigo de la Rosa, señaló que se trata de un tema administrativo y será decisión del Tribunal Superior de Justicia el que defina si el tema se convierte en algo penal.

“Esta reciente audiencia fue solicitada por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas para la presentación de testigos”, expuso.

Reiteró que la participación tanto de él como de la ex diputada María Ávila, fue como testigos para dar a conocer al juez de control, cómo fue la participación de Samuel Uriel Mendoza en la audiencia en donde dictó vinculación a proceso, en contra de De la Rosa, Ávila y de la hoy gobernadora María Eugenia Campos.