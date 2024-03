Pide CCE Chihuahua establecer una estrategia migratoria en vez de ofrecer becas

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, consideró que debería generarse una política migratoria sólida, en lugar de que el Gobierno Federal ofrezca becas para el retorno de migrantes.

“Nosotros no estamos en contra de estos 110 dólares, sino estamos en contra del descontrol total y absoluto que hay de los migrantes. Esto se puede prestar a corrupción porque no hay un control, no se sabe quién ingresa, quien sale, sólo la federación tiene los datos pero no los comparten, no hay transparencia”, declaró Federico Baeza Mares, presidente del organismo.

El líder empresarial recalcó que la migración en Chihuahua es una “bomba de tiempo”, que ya está costando vidas a causa de las situaciones que las personas en condición de movilidad están enfrentando, lo que aparte ha venido generando costos monetarios a la comunidad chihuahuense, por tema de hospitales, por ejemplo.

A pesar de ello –dijo-, no se observan indicios de una solución o una estrategia real; al tiempo que añadió que este fenómeno se ha politizado, algo que fue reprobado desde el CCE Chihuahua “puesto que se está jugando con vidas humanas para tener una utilidad política”.

En este sentido, Baeza destacó que la Federación es la que debe llevar el liderazgo; sin embargo, en Chihuahua ya se han instalado varios campamentos migrantes que han provocado algunas afectaciones, como focos de infección, impacto negativo en negocios, entre otras cuestiones.

“Estos migrantes están así porque no los dejan subir al tren, y aunque los dejaran viajar en los vagones, el problema va para Juárez, entonces el estado de Chihuahua ya está siendo muy afectado por este tema y necesitamos que el Gobierno Federal implemente una estrategia para poder solucionar este gran problema que hemos dejado crecer”, refirió.

Advirtió que si este tema no se soluciona, se comenzarán a ver más noticias de migrantes fallecidos en su intento por llegar a Estados Unidos, una situación que no puede permitirse porque se trata de vidas de hermanos migrantes, añadió el presidente del CCE Chihuahua.

Cabe recordar que, recientemente, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio con Venezuela para que a cada migrante regresado a su país de origen se le entregue un apoyo similar a un programa social, por un monto de 110 dólares mensuales, durante seis meses.