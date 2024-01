Pide FEM denunciar violencia de género; ocho de cada 10 mujeres reciben protección

La atención que cientos de personas víctimas de violencia reciben en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, ha sido fundamental para ayudarlas a vencer el miedo a denunciar y a salir del entorno negativo en que vivían.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Así lo dio a conocer la dependencia, destacando que actualmente, ocho de cada 10 personas que denuncian, reciben un mecanismo de protección acorde a su nivel de riesgo.

En este sentido, se dijo que sólo el año pasado, fueron solicitadas ante un tribunal 5 mil 906 órdenes de protección y se proporcionaron 1,574 medidas.

La FEM expuso un testimonial de una de las víctimas de violencia de género, quien se acercó a esa fiscalía a denunciar y pedir apoyo.





Llegué aquí porque viví violencia familiar de parte de mi esposo, llegaba serio, enojado, celoso, empezó con agresividad, me llegó a golpear, quebró vidrios, ventanas, no podía creer lo que me estaba pasandoDice el testimonio de una víctima originaria de Ciudad Juárez.





La mujer explicó que a pesar de que estaba consciente de que vivía en un ambiente de violencia, no entendía la razón por la cual no se podía salir de ahí y que fueron su familia y amigos, quienes le dieron la fortaleza para denunciar.

“Llegué a la Fiscalía de la Mujer y me atendieron amablemente, puse la denuncia y él pues ya no se puede acercar a mí, y aquí estoy y estoy viva”, dijo la fémina.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La dependencia reiteró que en el caso de Chihuahua, este tipo de denuncias son atendidas con prioridad, lo que se puede ver con el número de órdenes de aprehensión cumplimentadas; 950 corresponden a violencia familiar, 308 por violación, 234 por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, 165 por abuso sexual y 50 por feminicidio.

De igual forma, se informó que se han obtenido 727 sentencias condenatorias contra agresores de niñas y mujeres en el estado.