Piden jubilados de la Sección 8 mejor servicio del Issste

Personal de la Delegación de Jubilados y Pensionados de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaron para pedir mejoras en el servicio médico del Issste, sobre todo en las instalaciones de la clínica de medicina familiar.

La directora Norma Quintero Bustamante y la Administradora Brenda Sosa Andujo, quienes encabezaron la movilización por los jubilados y pensionados, solicitaron que el servicio mejorara por el bienestar de todos los agremiados que son atendidos en estas instituciones.

Representantes de la institución médica manifestaron una enorme apertura para llevar a cabo un diálogo para el consenso que conduzca a prestar un mejor servicio para los Jubilados y Pensionados de la Sección 8 del SNTE así como para los demás afiliados a dicho nosocomio.

"Si nos presentan propuestas estamos en la mejor disposición de atender sus demandas, tan sólo para evitar las largas filas que se presentan todas las mañanas para sacar cita médica, nosotros podemos asesorarles para que agenden vía telefónica sin necesidad de venir y hacer las filas" les explicó Norma Quintero de parte de los inconformes.

Refieren que en dichas filas a veces interminables expuestas a la intemperie sujetas a los cambios climáticos causan enorme desgaste para los adultos mayores sobre todo para los que apenas pueden caminar.

La directora Norma Quintero Bustamante y la Administradora Brenda Sosa Andujo, quienes encabezaron la movilización por los jubilados y pensionado / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Los maestros, maestras, administrativos y de apoyo que conforman la Planilla Transparencia (Morada) dentro de su Plan de Trabajo en algunas de sus propuestas se contempla atender las demandas de los Jubilados y Pensionados, para que no falten las medicinas, que no falten los médicos, que no falten los exámenes de laboratorio y estudios especializados, qué no falten los especialistas, que no falten las cirugías y el trato digno que toda persona merece.

Es de mencionar que este 26 de octubre del 2022 en la Asamblea que se llevará a cabo en el Gimnasio de la Sección 8 del SNTE ubicado en la avenida Homero a las 9 de la mañana, se llevará la elección de las planillas de la delegación de Pensionados y jubilados.