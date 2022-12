Piden transportistas intervención del Estado para evitar impuesto en Juárez

El vicepresidente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas, Carlos García, visitó el Palacio de Gobierno para reunirse con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, con el fin de abordar la problemática del impuesto que propone el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar para cada camión de carga.

El líder transportista mencionó que un cobro de la magnitud que busca el edil juarense, lo obligaría a evitar pasar y llegar a Ciudad Juárez, afectando tanto a los trabajadores del gremio, como a los comerciantes y empresarios fronterizos.

“Pedimos que no haya una sobregulación puesto que la mayoría traemos placas federales; las entidades y los municipios son de una federación, entonces al contar nosotros con un permiso federal, entonces adquirimos la facilidad de entrar a los estados, específicamente a los centros de carga y descarga”, comentó.

Juárez Cruz Pérez Cuéllar propone que el impuesto a transportistas sea voluntario

Expresó que al parecer algunos gobiernos ven al gremio transportista como una caja chica, por lo que no están dispuestos a pagar por una autorización que ya les fue otorgada por la federación.

Hizo énfasis en que, en dado caso que los municipios no quieren que entren los transportistas a las ciudades, que pongan las zonas de carga y descarga fuera de la ciudad, y de esta manera se puede dejar la mercancía en los límites de los municipios, incluso, resultaría más fácil para los propios transportistas, pues se evitaría el ingreso a las ciudades.

Carlos García, añadió que algunos de los argumentos es que las calles están en mal estado, sin embargo, es de todos conocido que, a nivel nacional, las calles sufren un abandono que las mantiene en muy mal estado, lo que no es culpa de los transportistas.

“Nosotros no entramos a las ciudades por gusto, no es un placer, es complicado para los operadores hacer esas maniobras con un camión, con las desveladas que uno trae a veces, es una cosa muy sacrificada y a veces injusta, porque las utilidades de los transportistas, no están a veces de la mejor manera”, subrayó.