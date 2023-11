Por "aviadores" y comprar despensa con erario, tiene FACh otras dos denuncias vs alcaldesa

Desde el mes de agosto de 2023, funcionarios de Nuevo Casas Grandes interpusieron tres denuncias en contra de la alcaldesa Cynthia María C. D. por irregularidades en la venta de terrenos, que motivó a su detención el 12 de noviembre, la contratación de personal irregular, conocido como “aviadores” y por la compra de despensa a su nombre, lo cual se encuentra en los archivos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Todo el material fue documentado por el personal del Municipio de Nuevo Casas Grandes, quienes estuvieron insistiendo desde un año para esclarecer las irregularidades que se generaban en la administración municipal, lo cual fue documentado en diferentes oficios, recibos y otros documentos a los que tuvo acceso El Heraldo de Chihuahua.

En el mes de agosto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió la documentación donde se respaldan las denuncias que interpusieron diferentes funcionarios del citado Municipio, lo cual por lo menos dos de ellas, continúan a esperas de que la corporación judicialice las mismas ante el Poder Judicial del Estado, para que puedan surtir efectos penales en contra de la alcaldesa.

En las observaciones se detectaron varios contratos de personal en el rubro de asimilados con varias irregularidades y sin evidencia de trabajo, lo cual fue expuesto ante el Cabildo y las autoridades municipales el mes de octubre de 2022, según obra en los documentos oficiales de ese Ayuntamiento.

De acuerdo con las irregularidades identificadas, a partir de junio de 2022 se observó un aumento en el registro de varias personas contratadas que comenzaron a percibir mensualmente cantidades que oscilan entre los 30 mil a los 50 mil pesos, sin que se proporcionara información sobre su función o justificación que respaldara la asignación de estos recursos por parte del Municipio.

Se identificaron al menos cinco personas registradas como contratadas en el Ayuntamiento, sin que se encontrara evidencia de una función oficial o justificación que respaldara su inclusión en la nómina. Esto sugiere la posibilidad de que estas personas fueran "aviadores", es decir, individuos que recibían remuneración económica sin desempeñar ninguna labor formal, simplemente prestando su nombre para recibir una compensación financiera.

Todo lo anterior fue expuesto en el mes de agosto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para que se investigara este comportamiento en la contratación de personas que “prestaban” un servicio sin desempeñar alguna función oficial dentro del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes.

En el informe generado en octubre de 2022, se desprende que el dinero entregado por el concepto de asimilados, pasó de un promedio de 150 mil pesos mensuales a un monto cercano a los 400 mil pesos, que parte de esa erogación, correspondía a las personas que se les pagaban grandes cantidades de dinero, que no desempeñaban alguna función.

De igual forma, se detectaron pagos irregulares a familiares directos de la presidenta Cynthia durante los meses de julio y agosto del 2022, quien al ser cuestionada por parte de los integrantes del Cabildo, suspendieron los pagos a familiares cercanos de la alcaldesa y terminaron por eliminarlos de este rubro de contrato de personal.

En otras de las denuncias que fueron entregadas en el oficio marcado con el número 174/2023, se desprende que la alcaldesa en cuestión presuntamente solicitó varios pagos de “despensas” a nombre de Cynthia C. D. que fueron aprobados por la Oficialía Mayor y que al parecer fueron para el beneficio personal.

“Al hacer revisión, estas facturas no cuentan con los requisitos para que pueda pagar con este concepto, ya que no tienen requisición adecuada, no cuentan con ticket y el departamento que lo requiere no es el indicado, además existe una alta cantidad que no están relacionados con apoyos”, refiere parte del oficio entregado y recibido por la Fiscalía Anticorrupción.

Es decir que las despensas con valor cercano a los 9 mil pesos fueron a parar posiblemente al domicilio de la alcaldesa, ya que no se trataba de despensas para apoyo social, pues no se trataba de canasta básica o apoyos ordinarios que se entregan a la población en general, sino de productos especializados que adquirían y presuntamente pagaban a nombre del Ayuntamiento.

La alcaldesa Cynthia C.D. fue detenida el pasado 12 de noviembre en el municipio de Nuevo Casas Grandes, donde fue capturada por una investigación en su contra por la venta de terrenos por un daño patrimonial cercano a los 2 millones de pesos, motivo que al momento la obliga a permanecer en prisión preventiva.

Existen más de 15 expedientes de venta de terrenos de forma irregular en NCG

“Tenemos un total de 15 terrenos ya con el expediente listo para entregarse a Fiscalía Anticorrupción ahorita”, dijo una funcionaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, quien presentó las indagatorias que derivaron en la detención de la alcaldesa.

La integrante del Cabildo señaló que se llevó a cabo la indagatoria de forma inicial en la colonia La Nogalera, por lo que una serie de investigaciones arrojó la detección de varios terrenos vendidos de forma irregular por quien fuera cabeza de la administración de aquel municipio.

Por otra parte, pidió aclarar el tema de las amenazas, las cuales recibió en un principio de la administración. ”A mí me habló una mujer, a mí me dijo que dejara de investigar, que si no tenía miedo que le pasara algo a mí o a mi familia”, dijo la regidora.

Señaló que tras las amenazas se acercó tanto a la secretaria como a la alcaldesa “y les dije que yo iba a seguir investigando”, recalcó. Hechos que se registraron entre el 10 y el 15 de septiembre del año pasado. La regidora se manifestó tranquila y confiada en las autoridades.