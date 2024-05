Por el calor, inyectan 900 litros extras de agua por segundo a la red

El incremento de las temperaturas ocasionan que la demanda de agua potable crezca, en este mes se tiene un incremento de 900 litros por segundo que se inyectan a la red de distribución de manera extra a fin de satisfacer la demandas de los hogares.

Exhortó a la ciudadanía a ser conscientes con el uso de agua potable, porque si cada persona pone su granito de arena se pondrá conservar por un mayor tiempo el suministro de agua para consumo humano, actualmente el consumo por persona es de 370 litros, la meta es llegar a 300.

El ingeniero Alán Falomir Sáenz, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento explicó que el incremento varía entre 800 y 900 litros por segundo diario, regularmente en temporada de verano se llega a los mil litros por segundo, sin embargo con el cambió climático la variación es importante.

El año 2023 ha sido catalogado como el año más seco y caluroso en los últimos años, ello ocasionó que la inyección a la red para suministro a los hogares llegó a mil 400 litros por segundo extras. “Fue histórica la demanda, y este año prevemos que se estará sobrepasando”.

Este año se prevé que la situación con las temperaturas se ponga más difícil y por ende se incremente la demanda.

El ingeniero Falomir destacó que actualmente el consumo por persona es de 370 litros al día, una cantidad considerada alta, llegar a los 300 litros sería una primera meta y algo conveniente, lo que se puede lograr con pequeñas acciones por parte del ciudadano.

“Luego a veces pensamos que esfuerzos menores en actividades diarias en la casa, en la escuela, en la oficina, no repercuten, pero en realidad a la hora de sumarlos se tienen ahorros importantes”.

Dentro de las acciones cotidianas los esfuerzos pueden hacerse a la hora de bañarse, es decir, disminuir el tiempo en el chorro del agua, así como cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo y lava el cabello; a la hora de cepillarse los dientes cerrar el agua o bien agarrar un vaso para el enjuague bucal.

Entre las acciones además está regar solo en horario permitido, es decir, de 19:00 a 7:00 horas; evitar el desperdicio de agua al mantener el chorro de la manguera para lavar la banqueta o lavar el auto.

“Hay que ser conscientes en el uso necesario del agua potable”, señaló que además la dependencia hace esfuerzos para mejorar la infraestructura y evitar la pérdida de agua.

Dijo que en los lugares donde no se tiene un medidor, tampoco se debe desperdiciar el agua, ya que no se trata de un tema económico, sino de empatía porque si se gasta el agua potable es agua que no va a llegar a otra persona.

“La mayoría de la gente de Chihuahua, con el paso de los años, hemos sido cada vez más responsables en el uso del agua, pero se puede seguir haciendo el esfuerzo”.

El ingeniero Falomir mencionó que tienen medida una pérdida de 500 millones de litros al mes en las fugas domiciliarias, por lo que exhortó a los ciudadanos revisar el sapito, la llave de la regadera o de la cocina, las cuales a la mejor parecen menores pero si se multiplican por el millón de habitantes que tiene la capital es una cantidad considerable.

“Si el millón de habitantes ponemos nuestro granito de arena, esos pequeños esfuerzos se convierten en grandes resultados y beneficios”.