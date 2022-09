Posponen SCJN votación para eliminar prisión preventiva el jueves

El Pleno del Suprema Corte de Justicia de la Nación, pospuso al día jueves llevar a cabo la votación formal para eliminar o no la prisión preventiva en México, esto tras más de dos sesiones en las que han llevado a cabo el análisis de terminar con esta medida cautelar para garantizar los derechos humanos.

"Pido que no se tome la votación hoy y que sea el día jueves, para analizar y reflexionar para poder asumir o contradecir algunas reflexiones que se han sustentado aquí y el próximo jueves hacer una exposición al respecto incluso con el deseo si debe retirar el proyecto para reelaborarlo conforme a los criterios que buscaría unificar o bien votarlo y hacer un proyecto de engrose" refirió el Ministro ponente Luis Maria Aguilar Morales.

En la sesión del Pleno, fueron más de 3 horas de debate y argumentos que plantearon los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para declarar inconstitucional la prisión preventiva o no en el país, donde los ministros Luis Maria Aguilar, Norma Lucía Piña Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se mantuvieron a favor de esta decisión.

Sin embargo en el desarrollo y exposicion de los motivos se mostraron en contra de este proyecto los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Loretta Ortiz Ahlf, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El Ministro Presidente Arturo Zaldívar, aceptó que el próximo jueves se defina el destino de la prisión preventiva en la sesión que se tiene programa a las 11 horas en el horario local de la Ciudad de México, donde cada uno de ellos podrá emitir su voto y determinar si pasa o no esta medida cautelar para que se convierta en común acuerdo para todo el país.

El análisis que lleva la Corte a cabo, es para determinar si se elimina la prisión preventiva oficiosa en México, para los delitos como secuestro, trata de personas, homicidio y otros más que obligan a los detenidos a mantenerse en prisión hasta que se desarrolla la investigación correspondiente.

"No desconocemos la situación de seguridad, violencia, crimen organizado que hay en el país, pero he dicho durante 13 años en este tribunal, que un estado democrático, tiene la obligación de perseguir los delitos con absoluto respeto a los derechos humanos, si las fiscalías hacen su trabajo adecuadamente y los jugadores hacemos el trabajo adecuadamente, no tiene porque haber un colapso, porque se hace un sistema de prisión preventiva justificada, habrá que hacer trabajos adicionales porque es más complicado justificar quedar una prisión preventiva en automatico" comentó el Ministro Salidivar.

Refirió que la prisión preventiva en el país, tiene a miles de personas en la cárcel, la mayoría de ellos son pobres, que consideró como olvidados y marginados que no tienen quien los defienda, y que además afecta de manera particular a las mujeres, pidió ir a las prisiones para ver cuanta gente rica esta detenida, y cuanta gente pobre hay, "¿cuantos se fabrican delitos? o agravante para que no salgan".