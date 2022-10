Preocupa a La Tarahumara que autoridades no tengan una estrategia de seguridad clara 

La seguridad sigue siendo un pendiente en la Sierra Tarahumara, a tres meses del asesinato de cuatro personas en la comunidad de Cerocahui en el municipio de Urique, el reacomodo de grupos criminales ha concluido, ya volvieron a patrullar en las calles de los poblados, sin que al momento exista una verdadera estrategia para la pacificación de la zona.

El presbítero Héctor Fernando Martínez Espinosa, vicario de la Diócesis de la Tarahumara, señaló que ya se prepara la tercera reunión con las autoridades gubernamentales para dar seguimiento a la agenda que se planteó para atender la problemática que se vive en la Sierra Tarahumara, que incluye temas de educación, reconstrucción de tejido social, impulso a la organización comunitaria y atención a las necesidades básicas.

Uno de los puntos neurales es la seguridad, por lo que externó su preocupación por que no existe una estrategia de seguridad para la población, tanto la Compañía de Jesús en México como la Diócesis de la Tarahumara coinciden en que las autoridades de gobierno no han podido establecer una estrategia clara y los grupos de criminales volvieron a controlar la zona, a la vez que tampoco han podido detener al ejecutor del crimen, presuntamente identificado como José Noriel Portillo Gil “El Chueco”.

“Se empieza a convertir en una figura legendaria en el sentido de que se le ha visto por la zona y empieza a ver en espacios públicos. Sigue estando presente, de alguna manera, es cierto y la gente siente mucho temor”, comentó el vicario.

El poblado de Cerocahui está blindado, pero eso se debe a la focalización de la atención tras el homicidio de los dos sacerdotes jesuitas, del beisbolista y del promotor de turismo, pero no significa que en toda la sierra se tenga presencia permanente y efectiva de las fuerzas de seguridad.

Al momento se ha detectado que la presencia de los grupos criminales sí es permanente, su actuar se ha vuelto más sutil y no tan descarado como antes que hasta retenes instalaban en las vías de comunicación.

Esta situación responde más al reacomodo de los grupos, que a una estrategia real de Gobierno del Estado, considera el presbítero, quien se pronunció para que la estrategia de seguridad en la medida de lo posible se dé a conocer.

En el municipio de Bocoyna, desde hace cuatro años no se cuenta con Policía Municipal, la Policía Estatal realiza rondines, bastante ineficaces. El rondín es llegar, dar vuelta y se van.

Ante ello la ciudadanía se ha pronunciado por que se instale un destacamento, donde se despliegue un operativo real de seguridad, combate y preservación de la paz. “La presencia no es eficaz, es necesario que se note la presencia del Estado”.

El tema pendiente es la seguridad, porque la gente no quiere volver a sentir el control de los criminales en la calle, pero el reacomodo de los grupos ha culminado y vuelven a sembrar el terror.

De la misma manera que se abran los Comités Pro Obras para que los habitantes de la zona de manera abierta y pública puedan participar a la vez que el Estado realice la fiscalización, para que las necesidades de la comunidad puedan ir resolviéndose.

El presbítero mencionó que la labor de los comités se encuentra suspendida debido al control por la venta de cerveza, otros porque por miedo y por cuestiones de seguridad decidieron retirarse.

“A tres meses, no hay cosas puntuales de lo que se estableció, por lo que no se puede hacer una evaluación del actuar del estado, no ha sido suficiente para la reconstrucción del tejido social.

Tercera Mesa de Diálogo

El próximo jueves se tiene previsto sostener una reunión previa a la Tercera Mesa de Diálogo con Gobierno del Estado a fin de atender la problemática de la Sierra Tarahumara.

El panorama los mueve a seguir pugnando por la Mesa de Diálogo con los funcionarios del gobierno de María Eugenia Campos Galván, ya que al paso de estos meses no se ha podido concretar parte de los puntos que se presentaron en la Primera Mesa de Diálogo.

“Queremos empezar a preparar una Tercera Mesa de Diálogo, pero de manera más concreta”, dijo el presbítero, toda vez que considera que no es factible establecer mesas temáticas porque siempre terminan diluyéndose o tienden a la apariencia y la simulación.

El padre Héctor Fernando Martínez Espinosa dijo que un avance de la Segunda Mesa de Diálogo es que Maru Campo anunció que se destinaría recurso para la reconstrucción del tejido social.

Además de que algunos de los secretarios manifestaron su interés y sensibilización para hacerle frente al rezago.

En todo el estado, las condiciones de las carreteras son malas, pero en la sierra la problemática se triplica, al grado que hay caminos inservibles y ello deja incomunicados a poblados enteros.

En el poblado de Tehuerichi, el camino que comunica con Carichí está destrozado, antes tardaban dos horas en llegar a la cabecera para recibir atención médica. Hoy son más de cinco horas de camino porque tienen que rodear hasta Bocoyna para llegar a Carichí. Ello derivó en la muerte de una persona, quien no alcanzó a recibir atención médica.

Urge que se trabaje en proyectos concretos, por ejemplo en torno a la reconstrucción del tejido social podría ser impulso al deporte, recuperación de espacios públicos, atención a los desplazados efectiva.

“Tenemos muchos datos que arrojan que la situación, en vez de mejorar, ha empeorado. Hemos pedido que las personas encargadas del gabinete vengan a darse un baño de realidad. No está fácil la situación en la sierra”.

El padre Martínez Espinosa reconoció que ha habido avance en algunas cosas, por ejemplo en que se haya recuperado el subsidio a la escuela de carácter social. “El Gobierno del Estado entendió que las escuelas de la Tarahumara no son particulares en un sentido lucrativo, sino en un sentido de asistencia social”.

De la misma manera se logró que la Secretaría de Salud brinde atención psicológica a familiares de desplazados y/o dolientes que han sufrido la pérdida de un ser querido.

Para esta Tercera Mesa de Diálogo se prepara un encuentro preliminar, ya que la vez anterior todo fue muy improvisado y no llevaban nada preparado. La idea es que sean reuniones más ejecutivas y resolutorias.

La tercera mesa se realizará en la Sierra Tarahumara, siguen con la esperanza de que se concreten las acciones, porque muchas dependen de la voluntad política.

“La estrategia del gobierno es que la gente se canse en sus demandas y lo olvide, pero vamos a seguir poniendo el índice para que se haga justicia para los cuatro asesinados”, dijo.

Señaló que se entiende la falta de recursos, sin embargo es momento de que la Sierra Tarahumara se convierta en prioridad. “Nunca en la historia de un gobierno del estado la Sierra Tarahumara ha sido prioridad, aunque se diga en los discursos en los hechos es distinto porque la inversión es nula, sólo se cubre el reparto de despensas y la cobertura alimenticia, que eso está lejos de ser una inversión”.

Finalmente dijo que los pobres y la marginación en la sierra no es prioridad, pero mantienen la esperanza de que por fin se tome en cuenta.