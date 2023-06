Presenta grupo de apoyo a Ebrard tres peticiones a Morena para las elecciones del 2024

El grupo de apoyo a Marcelo Ebrard como aspirante a la candidatura de la elección presidencial del 2024, presentó tres peticiones al Comité Nacional de Morena, para que sean consideradas entre los aspirantes a la justa democrática por Movimiento Regeneración Nacional, al interior del grupo partidista.

Así lo expresó durante su participación, Héctor Ochoa, coordinador de Diálogos Progresistas, quien mencionó que Marcelo Ebrard anunció que se separa del cargo como canciller, para tomar rumbo hacia el camino de la candidatura por Morena

“Este próximo domingo hay un momento fundamental dentro de esta etapa, se va a nombrar en Consejo Nacional de Morena, y se van a poner las reglas específicas de la asociación. Nuestro canciller Marcelo Ebrard, ha sido muy puntual desde hace un año, y ha hecho un postulado a tres peticiones muy específicas. Una, es la renuncia de todos los aspirantes, dio el ejemplo y ya marcó la agenda. Dos, que haya claridad en la ruta y en la metodología de las encuestas, una sola pregunta y que hayan casas encuestadoras espejo, para poder contrastar; y tercera y muy importante: debates. En torno a la unidad y la civilidad política, el canciller está pidiendo que haya debates”, expresó Héctor Ochoa.

En ese sentido, hizo un llamado a título personal, como consejero estatal de Morena, al Comité Nacional de Morena, para que tome en cuenta el pliego petitorio.

Por su parte, la diputada Mayté Vargas expresó que los integrantes del Comité están convencidos de que la mejor opción es Marcelo Ebrard, y habrá otros que tengan otra preferencia dentro de Morena; pero que finalmente, terminarán trabajando juntos cuando se defina el candidato.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Las compañeras y compañeros que están ahorita con otro aspirante, serán bienvenidos y los vamos a arropar, que sepan que aquí van a estar trabajando cómodamente de la mano con todos nosotros, en el proyecto de Marcelo Ebrard. Cada quien es libre de estar en donde quiera estar, lo que sí tenemos prohibido es el uso de recursos públicos, eso lo que no se debe hacer. Mientras los compañeros no lo estén haciendo, no hay ningún problema.

La senadora Bertha Caraveo, indicó que lo que se pidió desde un principio es que hubiera piso parejo; por lo que consideró que todas las personas que están contendiendo para la elección de 2024, y se desempeñen en cargos públicos, tienen que renunciar.

“Independientemente de cualquier cosa, creo que es lo más honesto y lo más democrático para todos y para todas. Aquí todos somos familia, soy fundadora de Morena, yo quiero mucho al partido, así como quiero mucho a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues Ebrard, también es de Morena, también tiene una relación muy estrecha con el presidente, y lo que pasa es que muchos de los compañeros y compañeras de Morena, creen que tienen que estar con ciertos candidatos, porque los demás no son del partido. Y eso es una falacia. Ebrard es de Morena, y él ya mencionó que va a seguir siendo siempre de Morena, porque también aprecia su partido”, afirmó.

Para concluir, Héctor Ochoa mencionó que ya que Marcelo Ebrard renuncie a su cargo en los próximos meses, va a recorrer abiertamente el estado de Chihuahua, acompañado de su esposa, para anunciar el proyecto que propondrá a los chihuahuenses.