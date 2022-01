Presentan el plan Juntos Contra el Covid; urgente detener contagios

Autoridades estatales, transportistas y representantes de la iniciativa privada, dieron a conocer el plan Juntos Contra el Covid, el cual tiene por objetivo implementar una serie de estrategias conjuntas para tratar de detener la ola de contagios que se ha visto incrementada en el territorio estatal.

El secretario estatal de Salud, Felipe Sandoval, explicó que el semáforo epidemiológico para el estado de Chihuahua, permanece en amarillo, según los lineamientos de las autoridades de salud a nivel federal, sin embargo, detalló que las autoridades locales, decidieron regionalizar en cinco zonas la entidad, para poder mantener un mejor monitoreo de la pandemia.

Adelantó que son varias las acciones a implementar para poder enfrentar el problema del incremento de la pandemia, como el incremento de los recursos para los hospitales que atiendan el covid, la instalación de filtros de toma de temperatura para los accesos a las ciudades, la regulación del transporte público, la reducción del aforo en las actividades comerciales, así como el reforzamiento en la asesoría telefónica para el covid, entre otras acciones en conjunto.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Eloy García Tarín, pidió a los dueños de restaurantes, centros nocturnos, bares, salones de fiestas, transporte público, entre otros, que se comprometan con las medidas restrictivas, para poder reducir en el menor tiempo posible el número de contagios.

“Vamos juntos y debemos de ir juntos, a efecto de poder detener los contagios de covid; la directriz de nuestra gobernadora ha sido la de poner todos los medios procurando la salud de los chihuahuenses, pero también procurando que se afecte en la medida de los posible, los empleos de los chihuahuenses y las fuentes de trabajo y de ingresos de los ciudadanos”, explicó García Tarín.

Al respecto, Ricardo Tuda, director de Transporte, reiteró que son varias las medidas que se implementarán de manera obligatoria, como el uso del cubrebocas para que se pueda permitir el acceso a las unidades, así como la reducción en el número de pasajeros por cada camión.

“En el transporte de personal como en el transporte público, nadie podrá ir de pie, se reduce el aforo de los camiones, no podrán ir las unidades llenas, y se aumentará la vigilancia de que estas medidas se cubran; en caso de que no haya una situación en dónde no se quiera usar el cubrebocas, habrá sanciones, tanto para el usuario o para el chofer que no cumplan con las medidas”, comentó el funcionario.

El titular de la Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua, Edibray Gómez, se dijo dispuesto para atender las necesidades de las autoridades sanitarias, para que se pueda detener esta oleada lo más pronto posible, asimismo reconoció que han sido golpeados financieramente de manera significativa, pero pidió a los socios de Canaco, que se sumen a estas acciones para poder evitar que la pandemia siga creciendo a esta magnitud.