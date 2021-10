Presentarán iniciativa para restablecimiento de tarifa eléctrica para campesinos

El diputado federal por el estado de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, adelantó que subirá un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para que la Comisión Federal de Electricidad restablezca la tarifa subsidiada a productores del campo chihuahuense.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Vamos a subir un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, para que la Comisión restablezca inmediatamente la tarifa, porque si no, nos va a provocar un caos tremendo. Se está analizando cuál es la situación en otros estados, para determinar si hay otras entidades con una problemática similar”, informó.

En ese sentido, argumentó que la Comisión Nacional del Agua, no está teniendo la capacidad para responder a las necesidades de los usuarios en Chihuahua, dado que le han bajado notoriamente el presupuesto.

“Con las personas que despidieron el martes, prácticamente, ya despidieron a todo el personal. Ya esto es la puntilla de lo que está pasando en Chihuahua, y que no atienden prácticamente a nadie. Conagua Digital no sirve, lo hemos dicho, incluso en tribuna; -incluso varios diputados han subido punto de acuerdo al respecto-, y esto está poniendo en riesgo muy grave la producción agropecuaria, que afecta a productores, ganaderos, agricultores, en el estado de Chihuahua”, manifestó el legislador chihuahuense.

Así mismo, mencionó que es necesario diferenciar a los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, entre quienes no quieren pagar, y entre quienes realmente no tienen las posibilidades de hacer, ya que se ha manejado la cifra de más de 10 mil usuarios que se encuentran en rezago.

Chihuahua Graciela Ortiz nueva secretaria de Estrategia y Planeación del CEN del PRI

“Sí es culpa total de Conagua, no es culpa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no es culpa de la Comisión Federal de Electricidad; es de Conagua, dado que no está respondiendo a los trámites que necesitan hacer los usuarios por falta de capacidad para ello, ya sea por falta de voluntad política, o porque les quitaron presupuesto, o porque despidieron al personal”, finalizó.