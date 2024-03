Preside arzobispo de Chihuahua misa del Domingo de Ramos desde la Catedral

Monseñor Constancio Miranda Weckmann, arzobispo de Chihuahua, presidió la bendición de ramos desde el atrio de la Catedral Metropolitana de Chihuahua, y dirigió la procesión hasta el interior del santo recinto, durante la celebración del Domingo de Ramos 2024, con el que se da inicio a la Semana Santa.

Con las palmas en alto, ramos, y cruces tejidas, los fieles recibieron el rocío de agua bendita que ofreció el arzobispo Constancio Miranda Weckmann, durante la bendición de este Domingo de Ramos, en el que ofreció un breve mensaje sobre el misterio pascual de la Pasión y Resurrección del Señor Jesús.

Expresó que previamente, durante el periodo de Cuaresma que finaliza con esta celebración, los fieles creyentes, vivieron un tiempo de preparación para llegar a la Semana Santa, en el que realizaron obras de penitencia y expresiones de caridad, con oración y cumplimiento de los sacramentos, como el de la reconciliación por medio de la confesión de los pecados.

Durante la ceremonia se hizo la lectura bíblica de la Pasión del Señor Jesucristo, según el evangelio de San Marcos, en la que Monseñor Miranda Weckmann leyó los pasajes de Jesús, acompañado del seminarista Omar y el vicario de la Catedral Metropolitana de Chihuahua.

“Este domingo comenzando la Semana Mayor, nos hemos dado tiempo para celebrar estos sagrados misterios de la eucaristía. El evangelio de este domingo, con el que comenzamos solemnemente esta Semana Santa, nos presenta una paradoja, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la alegría; y después la tristeza de la Pasión y Muerte de Jesús. Hoy hemos terminado la Cuaresma, que nos la pusimos como camino para llegar a la Pascua. No quisimos y no es el lugar de la Cuaresma, quedarnos ahí; si no que nos empujara para llegar hasta la resurrección”, expresó durante la homilía.

El arzobispo de Chihuahua, expuso que Jesús se presenta como quien conduce hasta el Reino, quien dice el cómo que lo hace vida y se dispone a acompañar en ese camino, hasta la muerte de cruz.

“Nos disponemos a celebrar los hechos culminantes de Jesús, su entrega hasta la muerte, luchando hasta el extremo y es por eso que su camino tiene vida, en el que vence a la muerte, en una plenitud que es la resurrección”, afirmó don Constancio Miranda.

Expresó que estos días de Semana Santa, son los que dan fundamento a la fe cristiana y la raíz de la esperanza de los fieles creyentes, en el que los seguidores de Cristo luchan con él por el Reino de Dios, en un combate que pasa por el sufrimiento y dolor de la cruz y la muerte.

“En nuestra realidad hay dolor, injusticia, enfermedad; y debemos luchar para liberarnos de todas las lacras que cargamos. Hay egoísmo, y es necesario sembrar el amor; hay mentira y es preciso proclamar la verdad. Este es un camino difícil, pero es un camino de Vida Eterna, feliz, resucitada y de salvados”, sostuvo.

Para finalizar, exhortó a caminar hacia la Pascua con amor, y vivir la Semana Santa siguiendo a Jesús todos los días del año, y no nada más el Domingo de Ramos.

“Vivir la Semana Santa es proponernos seguir a Jesús todos los días del año, practicando la oración, la práctica de los sacramentos, y la caridad; vivir todo el año pegados a Jesús, siguiendo sus huellas. Semana Santa es la gran oportunidad para pensar en serio, para preguntarse en qué se está gastando nuestra vida y darle un rumbo nuevo a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a la vida de cada día”, manifestó el arzobispo de Chihuahua.