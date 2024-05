Productores reclaman que Federación "no les da color" en apoyos al campo: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda comentó que los productores que se manifestaron antier en la Sader con reses muertas, lo hicieron para exhibir a la Federación en el sentido de que no les da apoyos.

"La queja de estos productores es que el Gobierno Federal no sólo retiró los apoyos de Procampo, no solo desapareció la Financiera Rural, sino que ahora no ha dado color, como se dice", dijo en entrevista.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El funcionario estatal comentó que la exigencia de los productores es que la Federación empate la cantidad de apoyos que el Gobierno del Estado les brinda.

"Ellos lo que demandan es que si el Gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo, pues lo mínimo que esperan del Gobierno Federal es que se empaten recursos en una cantidad igual", dijo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

De la Peña Grajeda expresó que con este empate de recursos, los productores del campo podrían enfrentar la sequía que ya tienen años sufriendo.

Hizo mención en que los próximos meses que se avecinan, son los más complicados para los productores en materia de que el ganado y las cosechas puedan sobrevivir a las altas temperaturas.